¿Quién es la primera pareja eliminada de Apostarías por mí este 25 de enero del 2026?

¿Apostarías por mí? es el nuevo reality show de Televisa que da de qué hablar por su peculiar formato que une las cámaras 24/7 con interacciones entre parejas y retos que ponen a prueba todo de ellas.

Este domingo 25 de enero del 2026 es la primera eliminación de ¿Apostarías por mí? y son tres las parejas en riesgo de abandonar el programa. Recordemos que existen tres formas para determinar cuáles son las parejas que suben a la tabla de nominados.

Los nominados de ¿Apostarías por mí?

Los primeros en riesgo fueron Alina Lozano y Jim Velázquez, pues fueron los que peor resultado tuvieron en el Desafío del lunes y perdieron la competencia en vivo.

Los segundos nominados fueron Adrián Di Monte y Nuja Amar, ya que no supieron administrar su dinero y quedaron con menos de 200 dólares en la primera semana.

Los terceros fueron Laysha y El Malito, quienes fueron mencionados varias veces en el Cara a Cara, donde se llevaron seis votos y por ello fue que quedaron nominados.

Primer eliminado en ¿Apostarías por mí?

La primera pareja salvada por el público fue Laysha y Malito, mientras que los eliminados de la primera semana de ¿Apostarías por mí? fueron Jim y Alina, pues Adrián y Nuja quedaron salvados.

La primera pareja eliminada de ¿Apostaría por mi? Alina y Jim#ApostariasPorMi pic.twitter.com/qFkhFfapzc — Vaya Vaya (@vayavayatv) January 26, 2026

Según indicaba la preferencia de la audiencia, el matrimonio que parece encontrarse a salvo de las tres es la de Adrián y Nuja, por lo que antes de que se revelara el nombre, la salida estaba entre Jim y Alina o El Malito y Laysha.

Si bien hubo una prueba de salvación, al final las tres parejas se quedaron en la placa de nominados, pues se consideró que Jim y Alina no siguieron las instrucciones, mientras que Laysha y Malito tardaron más tiempo del necesario.

¿Cómo votar para salvar a tu pareja favorita?

Debes seguir los siguientes pasos:

Instala en tu celular la app de ViX o abre el sitio en tu navegador. Da clic en la pestaña de ‘Apostarías’ que encontrarás en la parte superior de la pantalla y da clic ahí. Cuando se tengan seleccionadas a las parejas nominadas se abrirá un modulo de votación en el que podrás ejercer tu derecho al voto. Por día se te otorgarán hasta 10 votos que podrás dar a una o varias parejas, para así lograr que tus favoritas permanezcan dentro del reality show.

La eliminación del reality show ¿Apostarías por mí? se transmite todos los domingos. Comienza a las 19:00 horas en ViX México, mientras que en Las Estrellas serán transmitidas a partir de las 21:00 horas.