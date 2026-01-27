Nominados a los BAFTA 2026; lidera nominaciones Una batalla tras otra

Este martes 27 de enero se dio a conocer a los nominados a los BAFTA Awards 2026, que año con año celebran lo mejor del cine británico e internacional. La lista de nominados es liderada por la película ‘Una batalla tras’ otra que se perfila como una de las favoritas en la temporada de galardones para llevarse los máximos premios.

Lista de nominados a los BAFTA 2026

La lista es de nominados a los BAFTA es liderada por ‘Una batalla tras otra’, pues aparece en catorce ocasiones y en las categorías principales de la ceremonia, desde Mejor Película, hasta Mejor Dirección y Mejor Actor Principal.

Le sigue ‘Pecadores’, una de las cintas más nominadas de la temporada y que para la premiación europea obtuvo un total de 13 nominaciones. Después, ‘Hamnet’ cuenta con 11, así como Marty Supreme.

‘Frankenstein’ y ‘Sentimental Value’ tienen ocho nominaciones cada una, mientras que ‘I Swear’ y ‘Bugonia’ se llevan 5 nominaciones. Aquí te dejamos la lista completa:

Mejor película

‘Pecadores’

​‘Una batalla tras otra’​

‘Bugonia’

​‘Hamnet’

​‘Valor sentimental’​

‘Marty Supreme’

Mejor dirección

Joshua Safdie por ‘Marty Supreme’

Chloé Zhao por ‘Hamnet’

Joachim Trier por ‘Valor sentimental’

Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’

Ryan Coogler por ‘Pecadores’

Yorgos Lanthimos por ‘Bugonia’

Mejor actriz principal

Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’

Kate Hudson por ‘Canción para dos’

Chase Infiniti por ‘Una batalla tras otra’

Emma Stone por ‘Bugonia’

Jessie Buckley por ‘Hamnet’

Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’

Mejor actor principal

Michael B. Jordan por ‘Pecadores’

Ethan Hawke por ‘Blue Moon’

Jesse Plemons por ‘Bugonia’

Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’

Robert Aramayo por ‘I Swear’

Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’

Mejor actriz de reparto

Carey Mulligan por ‘The Ballad of Wallis Island’

Emily Watson por ‘Hamnet’

Odessa A’zion por ‘Marty Supreme’

Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’

Wunmi Mosaku por ‘Pecadores’

Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’

Peter Mullan por ‘I Swear’

Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’

Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’

Jacob Elordi por ‘Frankenstein’

Paul Mescal por ‘Hamnet’

Mejor guion original

‘I Swear’

‘Pecadores’

‘Agente secreto’

‘Marty Supreme’

‘Valor sentimental’

Mejor guion adaptado

‘Una batalla tras otra’

‘Bugonia’

‘Hamnet’

‘Pillion’

‘The Ballad Of Wallis Island’

Mejor película de habla no inglesa

‘Sirat’

‘Agente secreto’

‘Un simple accidente’

‘Valor sentimental’

‘La voz de Hind’

Mejor película de animación

‘Elio’

‘Zootrópolis 2’

‘Little Amélie’

Mejor película infantil

‘Arco’

‘Boong’

‘Lilo & Stitch’

‘Zootrópolis 2’

Mejor película británica

‘28 años después’

‘Die My Love’

‘H Is for Hawk’

‘Hamnet’

‘I Swear’

‘Bridget Jones: Loca por él’

‘MR. Burton’

‘Pillion’

‘Steve’

‘The Ballad Of Wallis Island’

Mejor banda sonora

‘Hamnet’

‘Pecadores’

‘Bugonia’

‘Frankenstein’

‘Una batalla tras otra’

Mejor reparto

‘I Swear’

‘Una batalla tras otra’

‘Valor sentimental’

‘Marty Supreme’

‘Pecadores’

Mejor fotografía

‘Frankenstein’

‘Pecadores’

‘Sueños de trenes’

‘Una batalla tras otra’

‘Marty Supreme’

Mejor montaje

‘Pecadores’

‘F1: La película’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘Una casa llena de dinamita’

Mejor diseño de producción

‘Pecadores’

‘Una batalla tras otra’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

Mejor maquillaje y peluquería

‘Pecadores’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Wicked: Parte 2′

Mejor diseño de vestuario

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Pecadores’

‘Wicked: Parte 2’

Mejor sonido

‘F1: La película’

‘Una batalla tras otra’

‘Frankenstein’

‘Pecadores’

‘Warfare: Tiempo de guerra’

Mejores efectos especiales

‘Cómo entrenar a tu dragón’

‘F1: La película’

‘Frankenstein’

‘Avatar: Fuego y ceniza’

‘Laberinto en llamas’

Mejor debut británico (guion, dirección o producción)

Cal McMau, Hunter Andrews y Eoin Doran por ‘Wasteman’

Harry Lighton por ‘Pillion’

Akinola Davies Jr. y Wale Davies por ‘La sombra de mi padre’

Jack King, Hollie Bryan y Lucy Meer por ‘The Ceremony’

Myrid Carter por ‘I Want in Her’

Mejor documental

‘2.000 metros hasta Andriivka’

‘Cover-Up: Un periodista en las trincheras’

‘La vecina perfecta’

‘Mr. Nobody contra Putin’

‘Apocalipsis en los trópicos’

Mejor cortometraje británico

‘Magid/Zafar’

‘This Is Endometriosis’

‘Welcome Home Freckles’

‘Nostalgie’

‘Terence’

Mejor cortometraje de animación británico

‘Cardboard’

‘Solstice’

‘Two Black Boys in Paradise’