¿Quién es Jaky Nájera, La Queso? Edad, redes y dónde ver sus videos más virales

La influencer Jaky Nájera ‘La Queso’ es una de las personalidades que causa sensación en redes sociales y recientemente se ha hecho viral por un supuesto video filtrado en redes sociales como X o Telegram.

Muchos desean conocer más detalles sobre Jaky Nájera ‘La Queso’ además de sus videos virales que generan gran curiosidad. En ese sentido, muchos desean saber cuál es su edad y sus redes sociales para poder seguirla y ver más de su contenido.

¿Quién es Jaky Nájera?

La joven se dedica a las redes sociales. Es originaria de Honduras y cabe mencionar que en redes sociales no menciona cuál es su edad, por lo que es un dato que se desconoce.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos De esto trata el video viral de La Queso de Honduras

En su cuenta de Instagram @la_queso024, cuenta con 477 mil seguidores en la plataforma donde publica principalmente fotos donde posa y luce su figura curvilínea, generando comentarios donde la halagan fuertemente.

En su cuenta de TikTok tiene 981.2 mil seguidores, por lo que se encuentra muy cerca de llegar al millón. Su cuenta tiene alrededor de 23.6 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios donde le dejan comentarios positivos. A pesar de ello, tiene cuentas de respaldo, ya que tiende a tener problemas con mantener arriba sus cuentas oficiales.

A través de un reciente video, la mujer ha desmentido los supuestos videos en los que aparece en un momento íntimo, pues asegura que las imágenes que se muestran han sido modificadas para dar a entender algo diferente.

En el pasado, la mujer ha estado en diversas polémicas, pues ha hecho videos donde critica y da opiniones fuertes sobre su entorno. Al parecer, su nombre como creadora viene de una forma de demostrar que no le importan las críticas que pueda recibir, derivada de la frase “y la que soporte”.

En redes sociales, la famosa comparte de manera abierta que tiene una cuenta de contenido íntimo en la plataforma Fansly, que permite publicar material para adultos sin tantas restricciones como otros sitios.