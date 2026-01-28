El comediante estadounidense Rob Schneider, famoso por películas como Gigoló por accidente y Este cuerpo no es mío, enfrenta su tercer divorcio. Recientemente se dio a conocer que el actor de 62 años está en proceso de separación de su esposa mexicana, Patricia Azarcoya Arce.

La noticia, confirmada por medios estadounidenses, sorprendió a la industria del entretenimiento, pues la pareja era considerada una de las más sólidas de Hollywood. El matrimonio duró 15 años, pero se conocen desde 2005.

En redes sociales usuarios han expresado curiosidad por saber qué pasó entre esta famosa pareja, por eso en La Razón te contamos por qué se divorcian Rob y Patricia.

¿Por qué se divorcian Rob Schneider y su esposa mexicana?

De acuerdo con los documentos presentados en la Corte Superior del condado de Maricopa, Arizona, Patricia Azarcoya solicitó el divorcio a Rob Schneider el 8 de diciembre de 2025. En la petición, asegura TMZ, la productora mexicana señaló que el matrimonio estaba “irremediablemente roto” y sin posibilidad de reconciliación.

Además, el medio estadounidense afirma que mismo día se emitieron órdenes preliminares relacionadas con la custodia, seguro médico y un programa obligatorio de educación para padres, dado que la pareja comparte dos hijas menores de edad. Rob Schneider, de 62 años, aceptó formalmente el proceso días después, cubriendo los costos judiciales.

Aunque ni Rob Schneider ni Patricia Azarcoya han ofrecido declaraciones públicas más allá de los documentos legales que circulan en medios como TMZ o E! Online, la frase “irremediablemente roto” ha impactado a los seguidores de la pareja, pues es interpretada como una señal de que las diferencias eran muy profundas y que no había espacio para una reconciliación.

Rob Schneider junto a su esposa Patricia Maya y la actriz Mónica Huarte, en el Estadio Universitario de la UANL Foto: Mexsport

La historia de amor entre Rob Schneider y Patricia Azarcoya

Rob Schneider y Patricia Azarcoya se conocieron en México alrededor del año 2005, cuando él participaba como talento en un programa de televisión y ella formaba parte del equipo de producción.

Luego de años de relación, la pareja contrajo matrimonio en abril de 2011 en una ceremonia privada que se realizó en Beverly Hills, California. De acuerdo con reportes de ese momento, el evento fue íntimo, pues sólo contó con la presencia de familiares y amigos cercanos del actor y la productora.

Finalmente, en 2012, el matrimonio dio la bienvenida a su primera hija y en 2016 a la segunda.

Ahora los fans de Rob Schneider esperan que en las próximas semanas el comediante estadounidense dé a conocer más información sobre su tercer divorcio.