Funeral de Pedro Torres: Lucía Méndez y los artistas que se despidieron del productor

Pedro Torres murió a los 72 años de edad este viernes y al funeral acudieron diversas personalidades de la farándula mexicana que lo conocieron de manera laboral y personal, pues era uno de los productores más importantes de Televisa.

Tiempo atrás, Pedro Torres fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa incurable. El hombre de 72 años de edad había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca progresivamente las neuronas motoras.

Pedro Torres ı Foto: IG ptorres

Los asistentes al funeral de Pedro Torres

El también director que dejó huella en la televisión mexicana estuvo años detrás de la pantalla, siendo reconocido por ser la mente detrás de Big Brother y Mujeres Asesinas, entre varias otras producciones.

Sus producciones no solo dominaron la pantalla en su momento, pues fueron las encargadas de sentar las bases sobre la manera de hacer televisión en México, logrando adaptar formatos y apostar por un contenido de alto impacto. Por ello, al funeral asistieron varias personalidades.

Por un lado, la cantante Isabel Lascurain estuvo presente durante la tarde para acompañar a la familia y rememorar las colaboraciones del famoso con el grupo Pandora. “Da tristeza que se vaya, pero ya lo estaba pasando muy mal”, lamentó.

La artista también mencionó que gracias a la buena relación que tuvo con sus ex parejas, todas ellas acudieron al funeral. También estuvo presente Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel, quienes prefirieron mantener un perfil bajo de camino al recinto.

Si bien se sabe que el funeral fue privado, al evento se sabe que asistió Lucía Méndez, ex esposa del productor, quien estuvo acompañada de su hijo Pedro Antonio, quien era a su vez hijo de Torres. Se señaló que la familia no daría declaraciones sobre el deceso.

El funeral siguió hasta la noche de este viernes y se reveló que los restos de Pedro Torres serían cremados este sábado 31 de enero a las 15:00 horas, mientras que sus cenizas serán llevadas a su cuidad natal