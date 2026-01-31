Renata Jarquín se ha convertido en una de las creadoras de contenido más comentadas en redes sociales, en especial en TikTok, donde acumula más de 2 millones de seguidores.

El crecimiento de la joven mexicana ha sorprendido a la gente, pues casi dos años después de haber iniciado su carrera en el mundo digital, hoy sus videos se vuelven virales en poco tiempo, acumulando millones de reproducciones y reacciones.

Su contenido suele incluir clips de baile y sincronización de labios. Conoce los videos de Renata Jarquín que todos quieren ver.

Videos de Renata Jarquín que todos quieren ver

Uno de los videos más populares de Renata Jarquín es el en el que muestra varias figuras de colección, hechas a escala, basándose en la imagen real de la creadora de contenido.

Este clip tiene más de 6 millones de reproducciones en TikTok y más de 80 mil Me Gusta.

Otro video popular de la tiktokera es el de su reciente viaje a la playa. La joven luce el cabello suelto, como es costumbre, luce un traje de baño color café y una playera del mismo tono.

En este material, Renata Jarquín baila el tema “Inglés en Miami” de los artistas Rawayana & Manuel Turizo. Tiene más de 7 millones de reproducciones y 1.1 millones de Me Gusta.

¿Quién es la creadora de contenido Renata Jarquín?

Renata Jarquín nació el 22 de septiembre y, aunque su edad exacta no está confirmada, se estima que tiene alrededor de 18 años. Es originaria de México, y suele compartir clips desde Mazatlán, Sinaloa, aunque no ha confirmado oficialmente que sea su ciudad natal.

Su estatura aproximada es de 1.65 metros, dato difundido por sus seguidores, pero no está verificado de manera oficial.

Comenzó a publicar en TikTok en enero de 2024, y rápidamente sus videos de lip sync, bailes y parte de su vida cotidiana como viajes o paseos, que se viralizaron. Actualmente acumula más de 2.3 millones de seguidores en esa plataforma y más de 900 mil en Instagram, donde comparte sesiones fotográficas.

Renata Jarquín también tiene un canal en YouTube, donde sube contenido de compras y reseñas de productos virales como dulces o bebidas nuevas y coloridas. La joven mexicana es una de las influencers más seguidas por la Generación Z.