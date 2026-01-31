En los últimos meses, el nombre de Renata Jarquín ha aparecido con fuerza en el mundo de los creadores digitales. Con apenas unos años de actividad en TikTok, esta joven mexicana ha logrado ser reconocida como una de las influencers más seguidas de la Generación Z.

Sus videos suelen ser sobre lip sync, bailes y situaciones cotidianas, por lo que la sinaloense ha conectado con millones de usuarios, quienes encuentran en ella una personalidad auténtica y divertida. Además, sus millones de seguidores resaltan su belleza física, pero ¿quién es Renata Jarquín? Te contamos.

¿Quién es Renata Jarquín? Edad, de dónde es, cuánto mide...

De acuerdo con información difundida por los fans de la creadora de contenido, Renata Jarquín nació el 22 de septiembre. Aunque se desconoce su edad exacta, se especula que tiene alrededor de 18 años.

La joven influencer mide aproximadamente 1.65 metros, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

Es originaria de México, donde creció y desde donde ha desarrollado su carrera como creadora digital. Si bien suele compartir muchos clips en Sinaloa, en especial en la ciudad de Mazatlán, Renata no ha confirmado que es de ese lugar.

Por ahora, se desconoce si Renata tiene novio o alguna relación amorosa con alguna persona. De igual forma, no hay registros que confirmen si tiene hijos o no.

Renata Jarquín comenzó a publicar en TikTok en enero de 2024 y rápidamente sus clips se viralizaron. En dicha red social, donde se encuentra con el usuario @soyrenatajarquinc, cuenta con 2.3 millones de seguidores.

En Instagram también ha logrado una comunidad sólida, con más de 900 mil seguidores, donde comparte aspectos de su vida diaria y sesiones fotográficas. Sin embargo, también hay cuentas llamadas “Páginas de fans” de Renata Jarquín que republican sus fotos y videos más virales.

Además, la creadora de contenido tiene un canal en la plataforma YouTube llamado Renata Jarquin (@soyrenatajarquin). Por lo regular, sus videos en esta red social se centran en los “haul” de compras y sus visitas a centros comerciales. Además, ha compartido tiempo con sus seguidores al responder en un video diversas preguntas sobre diversos aspectos de su vida.

Del mismo modo, suele hacer videos probando diversos dulces y bebidas populares, donde brinda su opinión e impresiones de los productos.

