TikTok Awards 2026: Lista de todos los ganadores de la ceremonia

Este jueves 29 de enero se llevó a cabo una nueva edición de los TikTok Awards México, premiación que celebra lo mejor de los creadores de contenido de dicha plataforma, quienes hacen mella en la cultura pop con sus videos virales y trends.
Lista de ganadores en los TikTok Awards 2026
Te compartimos la lista de los ganadores de los TikTok Awards 2026:
Revelación del Año
- @soypulpoculto
- @mamamecanic
- @paris.hurtado.oficial
- @axelarmijo
- @aazulraya GANADOR
TikTok Inspira
- @bastiandelfin GANADOR
- @valeriavillalobosvc
- @soyelarturito
- @alecastellanos2
- @brandonbryler
Aprende en TikTok
- @ingesaurio
- @elingedamian
- @morisdieck GANADOR
- @isa_marcial
- @aleidaargueta
Master del Entretenimiento
- @andresnavytiktok
- @aycarloscamacho
- @aranna_geek
- @plano_cinema GANADOR
- @cinedev
MVP del Deporte
- @delbosquef1
- @benjaannun
- @gerynnasotelo
- @gusbol_ GANADOR
- @charlie_carrillo_
Canción del año
- “WEEKND”, de @grupobohemio
- “Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby
- “La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele
- “Gatito”, de @elmalibaby
- “La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep GANADORES
Artista del año
- @elboguetobrrr
- @itslatinmafia
- @alan.arrieeta GANADOR
- @carlamorrison
- @elenarose
TikTok del Año
- @gabogabb
- @nenamounstro
- @brauliorodrg GANADOR
- @cainguzman
- @pongamoslo_a_prueba
Creador del Año
- @biojairzinho
- @daniela.emmanuel
- @leal_stephany
- @soyaldooo GANADOR
- @joexulaje
Creador TikTok LIVE del Año
- @natalydayana_
- @kiba.066
- @insano_h1mx
- @soygabrielbeato
- @srpulsera2.0 GANADOR
Change Makers (todos recibieron reconocimiento)
- @cienciarara
- @soyrafacarbajal
- @nenamounstro
- @mikephy
- @decorandopasteles