TikTok Awards 2026: Lista de todos los ganadores de la ceremonia

Este jueves 29 de enero se llevó a cabo una nueva edición de los TikTok Awards México, premiación que celebra lo mejor de los creadores de contenido de dicha plataforma, quienes hacen mella en la cultura pop con sus videos virales y trends.

Lista de ganadores en los TikTok Awards 2026

Te compartimos la lista de los ganadores de los TikTok Awards 2026:

Revelación del Año

@soypulpoculto

@mamamecanic

@paris.hurtado.oficial

@axelarmijo

@aazulraya GANADOR

TikTok Inspira

@bastiandelfin GANADOR

@valeriavillalobosvc

@soyelarturito

@alecastellanos2

@brandonbryler

Aprende en TikTok

@ingesaurio

@elingedamian

@morisdieck GANADOR

@isa_marcial

@aleidaargueta

Master del Entretenimiento

@andresnavytiktok

@aycarloscamacho

@aranna_geek

@plano_cinema GANADOR

@cinedev

MVP del Deporte

@delbosquef1

@benjaannun

@gerynnasotelo

@gusbol_ GANADOR

@charlie_carrillo_

Canción del año

“WEEKND”, de @grupobohemio

“Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby

“La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele

“Gatito”, de @elmalibaby

“La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep GANADORES

Artista del año

@elboguetobrrr

@itslatinmafia

@alan.arrieeta GANADOR

@carlamorrison

@elenarose

TikTok del Año

@gabogabb

@nenamounstro

@brauliorodrg GANADOR

@cainguzman

@pongamoslo_a_prueba

Creador del Año

@biojairzinho

@daniela.emmanuel

@leal_stephany

@soyaldooo GANADOR

@joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

@natalydayana_

@kiba.066

@insano_h1mx

@soygabrielbeato

@srpulsera2.0 GANADOR

Change Makers (todos recibieron reconocimiento)