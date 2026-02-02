Los hombres buscan, las mujeres eligen: ¿Dónde leerlo gratis?

El libro “Los hombres buscan, las mujeres eligen” de Dawn Maslar consta de 251 páginas en las que se habla sobre el amor tomando en cuenta la neurociencia, la biología y la química.

Dawn Maslar explica la reacción química que tiene el cerebro durante el proceso de enamoramiento, las etapas de este proceso y las acciones que toma una persona al entrar en este proceso.

La bióloga explica que tanto enamorarse como estar enamorado tienen un proceso neurológico distinto entre sí, y puntualiza que las personas carecen de control durante el proceso de enamoramiento, pero sí lo tienen cuando están enamorados.

En este libro no se comparten experiencias o historias personales para explicar estos procesos, sino que se recurre a una explicación biológica y científica para que los lectores puedan comprender cómo funciona el amor.

Los hombres buscan, las mujeres eligen ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde leer gratis ‘Los hombres buscan, las mujeres eligen’?

En una entrevista realizada en el programa de televisión Daytime, Dawn Maslar explica que cuando las personas se encuentran en la etapa de enamoramiento una parte del cerebro se desactiva.

“Por ejemplo, la corteza prefrontal ventromedial, que es la parte del cerebro que juzga a las otras personas, esa parte se desactiva” comparte la bióloga, quien también señala que este proceso no dura por siempre.

Asimismo, señala que el título del libro proviene de un principio biológico, pues “el sexo con mayor inversión fue perseguido por el sexo con menor inversión, y si la mujer persigue, podría tener ramificaciones, porque él asume menos riesgos”

Dawn Maslar apunta que existe un fenómeno llamado efecto zarigüeya, que hace referencia a el momento en el que una zarigüeya finge estar muerta cuando ve que un depredador se encuentra cerca.

Dawn Maslar ı Foto: Especial

Cuando la zarigüeya finge estar muerta los depredadores no se las comen, pues su cerebro les indica que “algo no está bien”, y al considerar es una presa muy fácil, optan por no cazarlas.

La bióloga comparte que decidió escribir este libro para que las personas puedan entender el proceso que hay detrás del enamoramiento desde un punto científico para poder “tomar decisiones basadas en la ciencia.”

De momento este libro no se encuentra disponible para descargar de manera gratuita, pero está disponible en distintas librerías o páginas web desde los 353 pesos, o en su versión digital desde 229 pesos.

