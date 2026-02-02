¿Qué edad tiene Cher?

Cher hizo una aparición en los Grammy 2026 que sorprendió a todos, donde la cantante americana lució una apariencia espectacular que hizo que el público dudara sobre la edad de la artista, pues se le podía ver en el escenario sin una sola arruga.

Durante su intervención, Cher recibió el Lifetime Achievement Award por su trayectoria en la industria musical y posteriormente fue la encargada de anunciar al ganador de Record of the Year. En el momento, la famosa dio de qué hablar con pequeños errores como salir del escenario antes de tiendo y mencionar el nombre de la canción como si fuera el del cantante.

“the Grammy goes to Luther Vandross.”



— Cher announcing the winner of ‘Record of the Year’ at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/rSTjjDdNIb — Pop Base (@PopBase) February 2, 2026

¿Cuál es la edad de Cher?

La intérprete de ‘Believe’ tiene 79 años de edad, pero a pesar de ello luce extremadamente joven, como fue evidente este domingo durante los Grammy, donde el público quedó sorprendido por la apariencia sin arrugas de la mujer americana.

Por su parte, la celebridad ha admitido que se ha realizado cirugías plásticas, lo que si bien ha ayudado a mantener una buena apariencia, no lo es todo al momento conservarse, pues también mantiene un estilo de vida saludable.

En 1991, la famosa compartió en su libro Forever Fit lo que hace para mantener una buena apariencia. En ese sentido, destaca que para seguir siendo bella y de apariencia juvenil, dejó de fumar. Tampoco consume drogas y café; además, en raras ocasiones come carne roja y bebe alcohol.

Por otro lado, la mujer utiliza Retin-A en el rostro desde hace más de 10 años. En la década de 1970, un brote de acné hizo que comenzara a utilizar el producto que resultó ser un agente contra el envejecimiento.

En el pasado ha hablado sobre las cirugías plásticas y sostiene que la gente debería optar por ellas si eso los puede hacer felices. En cuanto a ella, se sabe que se ha operado la nariz, se enderezó los dientes y se puso implantes en el mentón y las mejillas.

También ha contado que hace mucho ejercicio y dice que no tiene un secreto especial para mantener su belleza. A Cher no le importan las opiniones de terceros o que la tachen de vanidosa y asegura que su único vicio es el chocolate.