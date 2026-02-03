¿Quién es Jessica Guerrero DJ? Perfil de ‘La Sucia’

Jessica Guerrero, también conocida como ‘Dirty Jess’ o simplemente ‘La Sucia’, recientemente se ha hecho viral por el impacto que su material ha tenido en Internautas, ahora que ha resurgido un video que fue la sensación hace 16 años.

Este 2026, la mujer se hizo viral nuevamente por una grabación titulada “Jessica Guerrero vestido rosa”, que ha despertado interés en quienes desean saber qué ha pasado con ella después de que se difundiera el material.

Y es que en las redes sociales circula un supuesto perfil de la mujer que con pocos videos ha obtenido atención. Aunque esto emocionó a algunos hombres que la recordaban del pasado, el uso de Inteligencia Artificial es evidente en algunas imágenes, donde los montajes no logran convencer por completo, sin mencionar que la mujer murió hace años.

¿Quién es Jessica Guerrero DJ ‘La Sucia’?

Fue en inicios de los años 2000 que se hizo popular un video de la joven. Se trata de un material casero en el que aparece con un vestido rosa, por lo que rápidamente se hizo viral en fotos de Internet, donde ‘La Sucia’ se volvió un apodo burlón.

Jessica nació en Monterrey y entre lo que se sabe de ella, está que su historia personal quedó marcadas por una serie de hechos violentos. En 2009, su vida quedó envuelta en la polémica tras ser relacionada con un individuo apodado “Comandante Tony”, señalado como integrante de un grupo criminal.

Ella fue trasladada junto a otras tres mujeres a una quinta tras pagar una suma considerable de dinero. Días después, las autoridades localizaron los cuerpos del comandante, sus escoltas y las tres mujeres, aunque no había rastro de la chica.

Meses después, la joven fue vista con vida en Querétaro y tres días después de regresar a Monterrey, fue encontrada muerta en un motel del municipio de Escobedo.

El video que hizo viral a Jessica Guerrero es de ella en un baño. Al inicio, realiza un baile sugestivo que deriva en una escena más íntima. El material rápidamente se hizo popular, aunque se desconoce si la mujer tenía o no la intención de que eso ocurriera.