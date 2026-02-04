¿Qué es un matrimonio lavanda y qué famosos tendrían uno?

Recientemente, se ha popularizado el término “matrimonio lavanda” en redes sociales para hablar sobre la posibilidad de casarse con alguien de quien no te sientes atraído para obtener ciertos beneficios y si bien el significado es similar, hay diferencias importantes a precisar sobre ello.

¿Qué es un matrimonio lavanda?

El matrimonio lavanda es una práctica en la que una “pareja” mixta (de hombre y mujer) decide casarse por conveniencia para ocultar la verdadera orientación sexual de uno o ambos miembros. El término se remonta a inicios del siglo XX, aunque ahora las redes sociales la usan para hacer comedia.

Y es que en el pasado, las personas tenían una menor libertad de expresar su sexualidad abiertamente, pues de ser homosexuales serían víctimas del escarnio y discriminación del resto de la sociedad, imposibilitando un desarrollo correcto en sus trabajos o en la vida en general.

En el pasado, dicho término estuvo relacionado con celebridades LGBTQ+ que lo habrían utilizado por protección y conveniencia. Algunos ejemplos del pasado fueron personalidades como Rock Hudson y Phyllis Gates o Cole Porter y Linda Lee.

Famosos que tendrían un matrimonio lavanda

En las redes sociales hay todo tipo de especulaciones sobre estrellas de la farándula a nivel nacional e internacional que se dice, tendrían un matrimonio lavanda.

Recientemente, se ha señalado a Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez de ser uno, después de que su ex compañera de La Academia, Toñita, asegurara que el matrimonio no es más que una forma de mantener las apariencias. Recordemos que en el pasado han asegurado que el cantante es homosexual, aunque él siempre lo ha negado.

Otras personas aseguran que el matrimonio entre Nick Jonas y Priyanka Chopra no es real, a pesar de que han formado una familia. Y es que se dice que antes de casarse, el cantante estaba a punto de revelar su homosexualidad.

Sin embargo, su encuentro con Priyanka generó la oportunidad de que ambos tuvieran un nuevo impulso en sus carreras. Por ello, aseguran que se relación se trata de publicidad y que en realidad se trata de un matrimonio lavanda.