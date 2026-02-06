El video viral de Sha’Carri Richardson, medallista olímpica arrestada

En redes sociales, se hizo viral el video donde la medallista olímpica Sha’Carri Richardson es arrestada, al ser acusada de exceder las 100 millas por hora en una autopista de Florida, de acuerdo con las autoridades.

Sha’Carri Richardson fue arrestada por conducir sobre el límite de velocidad a las afueras de Orlando el pasado jueves y un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange dijo que ella estaba “siguiendo peligrosamente de cerca y cruzando carriles para adelantar a otros conductores.”

🚨 OLYMPIC GOLD STAR SHA’CARRI RICHARDSON BEGS COPS: "Please don’t jail me!" 😱 Pulled over doing 100+ MPH in FL. Deputy snaps: "Wipe that smile off!" She posts $500 bond. BF Christian Coleman ARRESTED too—drugs & resisting. Airport assault drama just months ago. What’s going… pic.twitter.com/AXl4tGZrhX — X Secular (@x4secular) January 31, 2026

En el video, podemos ver de manera inicial como la mujer rebasa autos a una velocidad alta y tras percatarse de ello, un miembro de seguridad pública decide seguirla para detenerla. El material está grabado por una cámara corporal que suan los policías en sus uniformes.

“Le sugiero que borre esa sonrisa de su cara”, pronuncia el sargento de la oficina del sheriff al acercarse al auto de la mujer, quien se encuentra sola en el asiento del conductor, delatando así que ella realizaba las actividades por las que era señalada.

Richardson busca justificarse al indicar que la llanta trasera tenía poda presión, pero el sargento simplemente no la acepta y reclama: “Está conduciendo a 104 millas por hora en una zona de 65 millas por hora con un equipo en mal estado, haciendo señales a otros conductores para que se aparten”, acusó.

Siguió: “Conduciendo demasiado cerca, utilizando todos los carriles para adelantar a todo el mundo, cortando el paso, y adelantando un vehículo por el arcén interior con las luces de emergencia encendidas. Va a ir a la cárcel por conducción peligrosa y exceso de velocidad”, le dijo.

BREAKING: American track star Sha'Carri Richardson is currently booked at the Orange County Jail. Charged with "DANGEROUS EXCESSIVE SPEEDING (100 MPH OR MORE)." Bond is $500. Arrested by Orange County Sheriff's Office @fox35orlando pic.twitter.com/h9QShJCaCr — Manny Martinez (@MannyFOX35) January 29, 2026

“Lo siento mucho, no fue mi intención hacerlo, mi teléfono... ni siquiera me di cuenta de que mi coche estaba acelerando,” dijo Richardson y agregó, realmente no quiero ir a la cárcel".

“La mayoría de las personas no quieren, pero hay que pensar en eso antes de exceder la velocidad,” respondió el sargento, quien en ese momento le pidió su licencia y registro, mientras que por parte de la atleta no paraban las disculpas.

En ese sentido, ella mencionó: “Soy una ciudadana respetuosa de la ley, tengo mi identificación, mi seguro, mi teléfono, no tenía intención de exceder la velocidad hoy,” dice Richardson en el video. “Por favor, coopere conmigo”, le pide.

Sha’Carri Richardson es una de las mujeres más rápidas de todos los tiempos, quien ganó una medalla de plata en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 y el oro en el relevo 4x100 ese mismo año. Quedó descalificada de los Juegos Olímpicos en 2020 tras dar positivo a sustancias químicas presentes en la marihuana.