La icónica cantante sueca Robyn anunció su gira mundial The Sexistential Tour, con la que recorrerá países como Alemania, Francia, Irlanda, Bélgica, Estados Unidos y, sí, México. Este tour va de la mano con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, Sexistential, que está programado para el 27 de marzo.

La intérprete se prepara para ofrecer en el Palacio de los Deportes una experiencia única que promete conquistar escenarios internacionales y emocionar a sus seguidores en cada parada.

Si no quieres perderte de este show, conoce aquí cuándo se presentará Robyn en la Ciudad de México, cómo comprar los boletos y quiénes serán los invitados especiales.

Robyn en CDMX: Fechas, preventa, venta de boletos e invitados especiales

Robyn se presentará el próximo 19 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, que está ubicado en la Ciudad de México.

La preventa de boletos se llevará a cabo el jueves 12 de febrero. Esta opción es exclusiva para clientes de Banamex y puedes pagar las entradas a 3 meses sin intereses.

Mientras tanto, la venta general iniciará el viernes 13 de febrero, a través del sitio oficial de Ticketmaster.

Banamex presenta:



Es oficial: Robyn’s The Sexistential Tour.#PreventaBanamex: 12 de febrero.

Venta general a partir del 13 de febrero. pic.twitter.com/VtEGygvn4c — Ocesa Total (@ocesa_total) February 6, 2026

¿Quién será la artista invitada especial de Robyn en CDMX?

Robyn anunció esta mañana que contará con una artista invitada especial para el The Sexistential Tour. Se trata de Lykke Li, quien es reconocida también por su estilo melódico y muy emocional, lo que convierte este evento en un auténtico combo pop sueco.

Lykke Li es ganadora de dos premios Grammys, y es recordada por interpretar la canción “I Follow Rivers“ de la banda sonora de la película La vida de Adèle.

Otras fechas de The Sexistential Tour de Robyn

The Sexistential Tour de Robyn incluye fechas en América del Norte, Australia, Europa y Reino Unido. Algunas son:

24 de junio-Dublín, Irlanda

26 de junio-Glasgow, Reino Unido

27 de junio-Manchester, Reino Unido

30 de junio-Bruselas, Bélgica

1 de julio-París, Francia

3 de julio-Londres, Reino Unido

8 de julio-Berlín, Alemania

11 de julio-Oslo, Noruega

14 de julio-Copenhague, Dinamarca

¿Quién es Robyn?

Robyn, cuyo nombre real es Robin Miriam Carlsson, nació en Estocolmo, Suecia, y es una de las artistas más influyentes del pop alternativo. Desde la década de los noventa, su carrera ha estado marcada por la innovación sonora y la capacidad de conectar con audiencias globales.

Su estilo transita entre el synth-pop, el dance y el pop electrónico, con letras que exploran la vulnerabilidad, el amor y la resiliencia.