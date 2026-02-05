Mitski en CDMX: Precio y cómo comprar boletos

La cantautora japonesa-estadounidense Mitski considerada como una de las voces más influyentes de la música alternativa contemporánea, regresa a México este 2026.

La intérprete de éxitos como “Nobody”, “Your Best American Girl” y “Washing Machine Heart”, ha conquistado audiencias internacionales gracias a su estilo íntimo, melancólico y lleno de emoción.

El próximo marzo Mitski regresa a la Ciudad de México en un escenario emblemático, el Auditorio Nacional, donde ofrecerá un concierto único que promete ser uno de los eventos más esperados de la temporada musical 2026. La artista se presentó por última vez hace dos años en el Teatro Metropólitan.

Conoce cómo comprar los boletos para este show y cuál es el precio estimado.

Mitski en la CDMX: Precio y cómo comprar boletos

El concierto de Mitski se llevará a cabo el lunes 23 de marzo de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Habrá una preventa para fans el martes 11 de febrero, a las 10:00 am; sólo debes completar el pre-registro en el sitio En directo - Mitski - Página web oficial antes del 9 de febrero.

Mientras tanto, la preventa exclusiva para clientes Banamex se realizará el 12 de febrero. La venta general comenzará el 13 de febrero a través de las plataformas oficiales de Ticketmaster o en las taquillas del Auditorio Nacional.

Aunque los precios específicos aún no han sido confirmados, se espera que haya opciones flexibles y accesibles para distintos públicos, considerando la alta demanda que genera la artista.

Mitski contará además con invitados especiales, entre ellos La Zorra Zapata, y habrá banda completa y orquesta en vivo. Además, el show no será sólo música, promete ser una experiencia inmersiva llena de elementos visuales y sonoros.

Mitski promocionará su álbum Nothing’s About to Happen to Me

El regreso de Mitski a México coincide con la promoción de su nuevo álbum, Nothing’s About to Happen to Me, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera.

De acuerdo con su sitio oficial, el disco explora temas de vulnerabilidad, identidad y resiliencia, con un sonido que combina su característico minimalismo con arreglos más expansivos.

Para los fans de la cantante, el concierto será una oportunidad única de escuchar en vivo las nuevas composiciones, además de disfrutar de clásicos que han definido su trayectoria.

Nothing’s About to Happen to Me se estrena el próximo 27 de febrero y ya está disponible para pre-guardar.