La legendaria banda mexicana Caifanes, ícono del rock en español, anunció hace unas horas un concierto especial en el Centro Ceremonial Otomí, un recinto emblemático ubicado en Temoaya, Estado de México.

Este evento forma parte de la celebración por los 40 años de trayectoria del grupo liderado por Saúl Hernández. Además, el show será una experiencia inolvidable, pues la música se fusionará con la mística de este espacio sagrado y cultural. Conoce cómo comprar tus boletos.

Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: Fechas y cómo comprar boletos

El concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas. La venta de boletos comenzará el viernes 6 de febrero de 2026 y se realizará únicamente a través de la plataforma eTicket, sin puntos de venta físicos.

Los organizadores han advertido a los fans de la emblemática banda que la demanda será muy alta, por lo que se recomienda a los fanáticos adquirir sus entradas lo antes posible para asegurar su lugar. Los precios aún no han sido revelados, pero se espera que incluyan cargos por servicio ya contemplados en el sistema de venta.

Caifanes también se presentará el 29 y 30 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Además, en Barcelona el 24 de abril, en Madrid el 26 y 27 de abril y en Londres el 28 de abril.

¿Dónde está el Centro Ceremonial Otomí y cómo llegar desde CDMX?

El Centro Ceremonial Otomí se encuentra en el municipio de Temoaya, Estado de México, a unos 80 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, enclavado en la sierra a más de 2 mil 600 metros de altura.

Para llegar a este lugar desde la capital del país, hay varias opciones:

En automóvil: Se recomienda al público tomar la autopista México–Toluca y continuar hacia Temoaya. El trayecto dura aproximadamente 2 horas , dependiendo del tráfico.

En transporte público: Se puede viajar en autobús desde la Terminal de Observatorio hacia Toluca y, desde ahí, tomar un transporte local hacia Temoaya.

Acceso final: El recinto está ubicado en el kilómetro 12 de la carretera a Temoaya, con señalización hacia el Centro Ceremonial Otomí.

No te pierdas del concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí, pues será una experiencia única que fusionará clásicos del rock mexicano como “La Célula Que Explota” y “La Negra Tomasa”, con la monumental arquitectura del recinto.