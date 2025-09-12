Regresa Caifanes a Alcaldía Venustiano Carranza ‘como en los viejos tiempos’, ahora a dar el Grito

Caifanes el próximo 15 de septiembre, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

La alcaldía Venustiano Carranza hizo oficial que será Caifanes la agrupación encargada de celebrar en la alcaldía el Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre, un escenario que ya había visto antes la banda mexicana, cuando en los años 90’s pisarían este escenario en la explanada.

Fue a través de las redes sociales de la alcaldía y de la agrupación, que esta tarde de viernes 12 de septiembre, apenas tres días antes del festejo, que se hizo oficial la presentación de una de las bandas más importantes del rock en español.

¿A qué hora y en dónde será el concierto de Caifanes?

De acuerdo con la información brindada en la página oficial de la banda, este concierto tendrá lugar en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza y dará inicio en punto de las 21:00 horas.

Asimismo, se informó que para este evento no se contará con lugares VIP y que será de acceso libre y gratuito.

¿Quién es Caifanes?

La banda de rock Caifanes es una de las más icónicas que nuestro país ha tenido, cambiaron para siempre la escena del género en México con sus múltiples éxitos.

Desde 1988, año en el que lanzaron su disco debut, hasta 1995 que se separaron, fueron los líderes en ventas de discos y en convocatoria a conciertos muy lejos de cualquier artista y para muestra, están sus legendarios conciertos en el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes a lado de Soda Stereo e incluso, la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en donde la convocatoria fue tal que la tocada estuvo a nada de terminar en tragedia.

Fue el domingo 19 de febrero de 1995 cuando grupo Radio Centro organizó el concierto y la estación 97.7 lo promocionó para aprovechar que Caifanes recientemente habían lanzado el que sería su último disco, El Nervio del Volcán, ahora la banda llega de nuevo a la Venustiano Carranza, donde se espera una multitudinaria asistencia.

¿Quiénes estarán presentándose en la alcaldía?

Por otro lado, la alcaldesa Evelyn Parra compartió en sus redes sociales que también se contara con la presencia de la agrupación Banda Estrellas de Sinaloa, del Maestro Germán Lizárraga, el grupo de Banda Estrellas de Sinaloa, del Maestro Germán Lizárraga y Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel, con su show “El Divo Siempre Vivo”.

