Molotov celebra 30 años con un concierto explosivo

Molotov en el Palacio de los Deportes, el sábado 31 de enero de 2026.

La banda mexicana Molotov festejó 30 años de carrera la noche del sábado 31 de enero, en el emblemático Palacio de los Deportes, con un concierto lleno de irreverencia, regocijo y protesta.

El show inició a las 8:45 pm al encenderse las pantallas para ver a los integrantes de la banda mientras caminaban para ingresar al escenario. Fueron recibidos por los gritos y aplausos del público que ya los esperaba.

La primera rola fue “Que no te haga bobo Jacobo”, que llevó a los asistentes a alzar las manos y moverlas al ritmo de la música mientras cantaban el coro a lo alto.

Para la segunda canción, “Oleré y oleré y oleré el UHU”, la agrupación animaba a sus fans al grito de manos arriba y la gente respondía al llamado. Llegó el turno de “Amateur”, de las más coreadas y aplaudidas de la noche.

Miky Huidobro de Molotov, en el Palacio de los Deportes, el sábado 31 de enero de 2026. ı Foto: La Razón/Álvaro Paulin

El público se puso de pie para brincar y cantar con “Chinga tu madre”. A este éxito le siguieron “Parásito”, “Pendejo” y “Rastaman-Dita”; después de éstas vino un agradecimiento para el público por soportar a la banda y acompañarlos en sus tres décadas de historia musical.

La sorpresa de la noche vino al aparecer Tito, vocalista original de la agrupación, para acompañarlos con cuatro canciones.

Mención especial para la actuación de Jay de la Cueva, quien como en los viejos tiempos se unió a la banda para acompañarlos tocando varios instrumentos y cantando durante todo el show.

Al interpretar “Voto Latino” y “Frijolero”, la banda hizo referencia a la violencia que enfrentan actualmente los migrantes con las redadas en Estados Unidos y recordaron lo que ellos reflejan con sus letras respecto a este sector de la población.

Durante “Frijolero” lucieron los colores verde, blanco y rojo en las luces, haciendo referencia a la bandera nacional, acompañados del grito de “¡Viva México!”. Esta canción y “Gimme the Power” fueron de las más aplaudidas y coreadas de la noche, con el puño arriba de los asistentes y algunos alumbrando con las lámparas de sus celulares.

Molotov celebra 30 años de carrera artística. ı Foto: La Razón/Álvaro Paulin

En todo momento la agrupación estuvo acompañada por una estructura en forma de letra “M” que lucía en la parte de atrás del escenario; el juego de luces y efectos especiales crearon la mejor atmósfera para celebrar toda una vida dedicada al rock.

“Marciano” fue interpretada en versión cumbia y versión rock, y ambas pusieron a bailar a los fans. Molotov también recordó a El Tri con “Perro negro” y a Queen con su versión Rap Soda y Bohemia, ambas bien aceptadas por su público.

“Puto” y “Comprendes Méndez” cerraron la noche con la gente entregada a sus artistas, sin parar de cantar y aplaudir durante todo el concierto, reafirmando que la agrupación y sus irreverentes letras siguen vigentes en el rock nacional.