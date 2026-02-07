Arco, la sorprendente simpleza de una ensoñación animada

La deliciosas visiones de futurismo, definidas con base en formas onduladas y colores sólidos pero suaves, y un diseño de personajes que nos recuerda a obras clásicas del cómic de principios del siglo pasado, dígase Little Nemo in Slumberland y su maravilloso onirismo; se deslizan cual si fueran un susurro, una caricia a las fibras emocionales del espectador donde habrá de anidar su planteamientos acompañados de un discurso ecologista, y el afán por consignar la facilidad con la que el ser humano pierde de vista lo esencial ante lo deslumbrante del avance científico y tecnológico de una sociedad encaminada a la deshumanización.

El director Ugo Bienvenu -Magallanes: la primera vuelta al mundo (2022)- sigue en Arco los acostumbrados lineamientos sobre la historia de una niña que se encuentra a un pequeño visitante involuntario con dificultades para regresar a su hogar, incluidos los avatares que implica el mantener en secreto la situación y las consecuentes persecuciones.

Sin embargo la sutileza de la ejecución que evita la narrativa rebuscada o los artilugios de la comedia, aquí reservada sólo a las pequeñas y simpáticas acciones de tres hermanos en el rol de perseguidores y entrañables antagonistas; además de conectar con el entusiasmo de los infantes como una reacción natural ante la aventura, y su capacidad de sorprenderse y desarrollar empatía sin prejuicios o interés, lo hace con su percepción de un mundo adulto cada vez más distante y confiado en las herramientas virtuales para sustituir y compensar la convivencia.

Arco, película animada en 2D ı Foto: Especial

Aquí la mezcla de elementos de ciencia ficción y fantasía no es solo un llamativo envoltorio, sino que ofrece un dramático contraste para dejar en evidencia los caminos que llega a recorrer la paternidad.

Por un lado, el de quienes ceden la responsabilidad de lo que consideran rutinario, apostando con cierto desdén por un autómata que luego pareciera ir más allá de su programación al valorar la importancia de los recuerdos, lo cual habrá de ser trascendental dentro de la trama, hasta incluso quedar como un simbólico resabio de claridad.

Por el otro, aquellos cuyos vínculos con sus hijos están por encima del tiempo y el espacio, e incluso son capaces de asumir con dulzura el resultado de sus acciones preadolescentes, alineando así el relato con la tradición de los cuentos de hadas donde parte del mensaje es sobre las consecuencias.

Arco es una cautivadora ensoñación con ciudades entre nubes, comunidades residenciales transitadas por vehículos voladores y robots de servicio, la magia de los deseos encontrando realidad y los arcoíris como resabios de viajeros provenientes de tierras lejanas, que tras su aparente simpleza y derroche de melancolía ofrece emotivas e ineludibles reflexiones. Una de las nominadas indiscutibles a Mejor Película Animada dentro de los próximos Premios Oscar.