Mariah Carey es criticada por presuntamente hacer playback en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Mariah Carey en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La actuación de la estrella pop Mariah Carey en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina en Milán fue el tema de conversación de la ciudad, pero también planteó algunas preguntas.

La interpretación del cantante estadounidense del clásico italiano “Nel Blu Dipinto di Blu” —más conocido como “Volare”— fue un momento destacado en el espectáculo de 3 horas y media que dio inicio a los Juegos.

“¡Un sueño hecho realidad para actuar (¡en italiano!) en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026”, escribió más tarde en una publicación de Instagram.

Recibió críticas entusiastas de muchos, que la calificaron de maravillosa y ensaldieron sus notas altas.

Pero su actuación del viernes también provocó muchas críticas en Internet, donde los usuarios se sorprendieron de que una cantante italiana no recibiera ese honor. Algunos notaron un gran teleprompter con una descomposición fonética de la letra en italiano de la canción, mientras que otros se preguntaron si estaba haciendo playback.

Tres periodistas —entre ellos The Associated Press— preguntaron al Comité Olímpico Internacional y a los organizadores locales sobre ella durante su rueda de prensa diaria del sábado para abordar el teleprompter y las dudas sobre el playback.

Mariah Carey engalanó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. ı Foto: AP

Antecedentes no italianos

Mariah Carey nació en Nueva York, Estados Unidos, hija de una madre irlandesa-estadounidense, que era cantante de ópera, y de un padre afroamericano con raíces venezolanas.

A pesar de su origen no italiano, el comité organizador local le pidió que actuara en la ceremonia de apertura del viernes y la promocionó durante meses como una gran oportunidad para abrir los Juegos de Invierno.

“Creemos que la actuación de Mariah Carey fue excepcional”, dijo el sábado la directora de ceremonias de Milán Cortina, Maria Laura Iascone. “Era capaz de crear un momento mágico.”

No está claro si Mariah Carey eligió cantar “Volare”, pero declaró a Vogue tras la ceremonia que la canción ha sido durante mucho tiempo una de sus favoritas.

El espectáculo contó con las voces italianas deltenor Andrea Bocelli, la cantautora Laura Pausini y la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Preguntas sobre sincronización labial

Mientras los analistas de sillón comentaban en Internet que la cantante de “All I Want for Christmas is You” parecía rígida, especialmente al cantar en italiano, el público dentro del estadio de San Siro aplaudió y vitoreó al darse cuenta de que actuaba en el idioma local.

Más tarde sorprendió al público con su propio “Nothing is Impossible”.

Cuando le preguntaron el sábado si Carey estaba haciendo playback, Iascone esquivó la pregunta y en su lugar la elogió como “realmente extraordinaria”.

Dijo que “para estar seguros”, siempre graban actuaciones con antelación para eventos retransmitidos internacionalmente.

No abordó directamente si Mariah Carey estaba haciendo playback y dijo que la cantante no fue pagada por su actuación. “Todos quedamos satisfechos con el resultado que tuvimos”, dijo.

El teleprompter fonético

Un gran teleprompter era visible dentro del estadio, que deletreaba fonéticamente cómo Carey debía cantar las letras en italiano.

“Voh-lah-reh”, decía para “Volare”. Y “Nell blue Dee-peen-toe D blue” para “Nel Blu Dipinto di Blu”.

Las publicaciones de las letras en redes sociales, incluyendo las del saltador italiano Gianmarco Tamberi, acumularon cientos de miles de visualizaciones en Internet.

Cuando se le preguntó a Iascone por ello, ella dijo “por supuesto” que había un teleprompter. “Especialmente para aquellos artistas que cantaban en un idioma diferente al de su propio idioma natal y necesitaban algo de apoyo, especialmente en lo que respecta a la pronunciación”.

Iascone añadió: “Esto forma parte del espectáculo. Es una forma de apoyar a los talentos en el escenario”.