Muere la mamá de Fabiola Campomanes, ¿qué le pasó?

La actriz mexicana Fabiola Campomanes atraviesa un duro momento, pues anunció la muerte de su madre, Mari, a los 83 años, la mañana del sábado 7 de febrero.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de algunas fotografías y videos que muestran la alegría y vitalidad de su mamá en distintos momentos de su vida.

Familiares y amistades de la famosa se sumaron a esta pena enviándole mensajes de solidaridad y cariño, entre ellas Lis Vega, Roxana Castellanos, Consuelo Duval, África Zavala y Carolina Ross.

Muere la mamá de Fabiola Campomanes

En su mensaje de despedida, Fabiola Campomanes escribió: “Vuela alto mami ! Gracias por todo !! Ya te extraño . Te amo tanto“.

La famosa incluyó en su publicación varias imágenes que muestran a su madre disfrutando de la vida, bailando y sonriendo, en compañía de su hija Sofía y sus mascotas.

Entre las personalidades del mundo del entretenimiento que enviaron sus condolencias y mensajes de apoyo a la actriz, se encuentran Lis Vega y Carolina Ross; las tres formaron parte del reality La Granja VIP.

La actriz cubana escribió en la sección de comentarios de la publicación: “Mi mágica amiga, abrazos al alma gigantes para ti y Sofi, siempre fuiste una gran hija, que la luz acompañe a tu bella mami“.

Mientras que la joven cantante sinaloense expresó: “Que el amor de tu mamá te acompañe y te sostenga en cada momento… Te quiero mucho Fabiola“.

La comediante Roxana Castellanos fue otra de las famosas que se solidarizaron con Fabiola Campomanes: “Mi Reyna hermosa … lamento mucho que se los haya adelantado tu Mami. Fuiste una Gran hija TIKI, la más bella mochomita Te amo”.

¿Qué le pasó a la mamá de Fabiola Compomanes?

Hace unas semanas, Fabiola Campomanes dio a conocer que su mamá, Mari, había sido sometida a una delicada cirugía por complicaciones en el colón, situación que mantuvo a la actriz alejada de los reflectores para dedicarse de lleno al cuidado de su madre.

“Estos días no he podido explicar mucho, ni subir nada, porque la vida me puso en otro lugar: cuidando a mi mamá después de una cirugía de colon. Acompañándola. Sosteniéndola. Aprendiendo”, publicó el 6 de enero.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los médicos y el acompañamiento constante de Fabiola, la salud de Mari no logró recuperarse y perdió la vida este sábado 7 de febrero.

Por el momento, no se sabe si la señora será velada en la Ciudad de México o en otra ciudad del país. Se espera que en los próximos días la intérprete brinde declaraciones al respecto.