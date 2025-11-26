¿Fabiola Campomanes agredió a La Bea en La Granja VIP? Aclaran qué pasó

En los últimos días, se ha especulado sobre una supuesta agresión física en La Granja VIP. Se dice que Fabiola Campomanes golpeó a La Bea, lo que desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

Y es que algunos fans de La Granja VIP aseguraron que La Bea confesó en el 24/7 que sufrió un ataque por parte de Fabiola Campomanes durante una fiesta en la que todos los granjeros estuvieron presentes.

En ese sentido, se especulaba que a la actriz se le habían ‘pasado las copas’ y por haber bebido de más, terminó por irse contra su compañera de programa, algo que no pudo ser confirmado en algún video.

Todo por un video en el que Bea narraba lo sucedido a Teo y Kim, pues aseguró verla mojada. “Me jaló el cabello, me empezó a decir ‘eres una hija de tu **ta madre’”, contó ella.

Aclaran si Fabiola Campomanes golpeó a La Bea

Después de que esta información se hizo viral, los equipos de Fabiola y de Bea revisaron el material del 24/7 para determinar si aquello había sucedido en realidad. En la cuenta de la actriz, se publicó un comunicado.

“En los últimos días, se ha manejado una versión donde se asegura que Fabiola Campomanes agredió a La Bea; sin embargo, es importante recordar que una de las reglas importantes del reality show La Granja VIP es la no agresión física, y ante esta regla no hay tolerancia alguna", comienza el escrito.

Sigue: “El equipo de ambas participantes, así como el representante de Fabiola y el representante de La Bea, se dieron a la tarea de revisar en conjunto los videos de la fiesta que vivieron en días pasados, y en ningún momento existió dicha agresión física“, sentenciaron.

Asimismo, aseguran que las participantes “son mujeres que actúan con sororidad y valentía, apoyándose mutuamente”, negando así cualquier posibilidad de que se haya ejercido violencia de parte de ninguna de ellas.

Se agradeció a los seguidores en redes sociales por su preocupación: “Agradecemos su inquietud ante este tema y, sobre todo, el apoyo hacia ambas participantes durante las semanas transcurridas del programa”.

“No olvidemos que es un juego donde los participantes viven una realidad alterna a lo que nosotros vemos de manera diaria, a través de las plataformas oficiales, sin dejar a un lado que nada es personal y que, el día de mañana, muchos de ellos terminan el programa y continúan una relación de respeto y afecto hacia sus compañeros”, recordó el comunicado.