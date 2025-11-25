La Granja VIP: ¿Quién es el nominado de hoy 25 de noviembre?

Este martes, se definió al segundo participante nominado de La Granja VIP de esta semana, después de que Fabiola Campomanes quedara nominada de manera inmediata por el legado de Kike Mayagoitia.
Nominado de La Granja este martes
Hoy, se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja. El duelo de nominación fue entre Kim Shantak y Alfredo Adame, quienes tuvieron un encontronazo para tratar de salvarse.
Al final, fue Kim Shantal quien quedó nominada.
HBO Max anuncia una serie de Don Ramón
Esta semana, los peones son Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes, El Patrón y Kim Shantal. Por otro lado, Teo es el capataz, por lo que es intocable esta semana, un beneficio importante en la competencia.
La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.
Participantes de La Granja VIP
- Alfredo Adame
- Manola Diez
- Alberto del Río
- Lis Vega
- Kim Shantal
- César Doroteo
- La Bea
- Eleazar Gómez
- Sergio Mayer Mori
INFORMACIÓN EN DESARROLLO