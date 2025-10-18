¿Quién es Sofía, hija de Fabiola Campomanes, y quién es su papá?

La actriz Fabiola Campomanes es parte del reality La Granja VIP, donde compite por el primer lugar enfrentando a diversas celebridades del mundo del espectáculo, incluyendo talentos de la música, el cine, las redes sociales e incluso la lucha libre.

Su participación ha generado gran interés tanto entre sus fanáticos como entre la audiencia del programa. Aunque ha mantenido su vida privada durante algún tiempo, sí es público que tiene una hija, Sofía Campomanes.

La famosa ha compartido en varias entrevistas cómo fue su experiencia al ser madre a los 19 años. Aquí te contamos quién es y a qué se dedica la joven Sofía, además, lo que se sabe de su progenitor.

¿Quién es Sofía, hija de Fabiola Campomanes?

Sofía Anafara Campomanes, quien ronda los 32 años, es la única hija de Fabiola. Aunque estudió diseño de modas, con el tiempo descubrió que su verdadera vocación estaba en el mundo del espectáculo y siguió el camino artístico de su madre.

La joven ha formado parte de diversas producciones televisivas, entre ellas la telenovela La Jefa del Campeón. También ganó notoriedad en reality shows, como en La Isla: Desafío en Turquía 2023, donde su salida del programa generó reacciones divididas entre la audiencia, pues era una de las favoritas.

Además, Sofía Campomanes ha tenido apariciones en series populares como Como dice el dicho, Esta historia me suena y Médicos: línea de vida.

Sofía y Fabiola Campomanes ı Foto: IG @sofiacampomanes

De acuerdo con información compartida en sus redes sociales, la hija de Fabiola Campomanes tiene profundo interés en todo lo relacionado a la espiritualidad. Esta afición la comparte con la actriz y participante de La Granja VIP; juntas crearon HenKo Wellness Center, un estudio de yoga y meditación.

También ha compartido en Instagram varias fotos junto a su novio Diego Alcalá. El joven es cofundador de Mexicana Jail Brand, una compañía creada para comercializar el arte que realizan las personas privadas de la libertad en cárceles mexicanas.

¿Quién es el papá de Sofía Campomanes?

Fabiola Campomanes se convirtió en madre a los 19 años, pero la identidad del padre biológico de Sofía no es precisa.

La actriz ha comentado que vivió su embarazo en medio de una etapa complicada, pues el papá de su hija perdió la vida de manera repentina en un accidente mientras ella aún estaba esperando a la bebé.

Desde entonces, Fabiola ha optado por mantener en reserva los detalles sobre él, prefiriendo proteger su identidad y mantenerlo fuera del ámbito público.

Sofía Campomanes es una de las mayores admiradoras de su mamá, así lo ha demostrado mientras la actriz se encuentra en La Granja VIP.

Hace unos días, le dedicó un emotivo mensaje a través de una publicación en Instagram: “2 días sin hablar contigo y déjame decirte que no me encanta. Mucho éxito hoy mamita chula. Aquí te ando viendo a cada segundo”.