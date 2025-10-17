Aclaran si Eleazar Gómez hizo trampa de nuevo en La Granja VIP

Acusan a Eleazar Gómez de hacer trampa de nuevo en La Granja VIP

Eleazar Gómez logró salvarse este jueves en La Granja VIP, al ser el primero en recorrer un circuito mientras se enfrentaba con La Bea para saber cuál de los dos obtenía la salvación de la semana y la oportunidad de tener el beneficio del Viernes de Traición.

A pesar de su triunfo, el público en general se dividió sobre la victoria de Eleazar Gómez, sobre todo porque lo acusaron de haber vuelto a hacer trampa, a pesar de haber sido sancionado por ello días antes cuando hizo lo mismo en la prueba de capataz.

¿Eleazar Gómez volvió a hacer trampa?

En la prueba por la salvación, el actor mexicano fue el ganador; sin embargo, el público notó detalles que les han hecho señalarlo de supuestamente hacer trampa. La primera de ellas fue que el famoso le aventaba las pelotas que sacaba a La Bea, lo que implicaba que la otra tardara más en sacarlas de su área.

Por otro lado, notaron que en un punto de la competición, se saltó los escalones para subir a una barda, de la cual también se colgó, a pesar de que para muchos, no estaba permitido pues facilitaba la actividad.

Algunos de los comentarios en redes sociales son:

“Yo lo decía de broma pero si es un p*nche tramposo“.

“Lo injusto es poner este tipo de pruebas con 3 participantes pesados y 1 ligero“.

“Para algunos parecerá muy exagerado, pero sus actitudes son de hacer trampa y sacar ventaja cuando pueda“.

“Eso de aventarle las pelotas a la Bea no es de buenos jugadores, ya van muchas trampitas“.

“Yo creo que a Adal y la producción les falta establecer indicaciones y faltas claras desde un inicio“.

🚨Faltas de Eleazar N 👊 en la prueba de salvación:



1. Le aventaba pelotas a La Bea

2. Se saltó los escalones

3. Despegó ambos pies de la marca



Todo esto puso en desventaja a La Bea. Eleazar N debe quedarse nominado.

El público en redes sociales e incluso Rey Grupero, quien forma parte del panel de quienes opinan, criticó a Eleazar por hacer trampa. En ese sentido, en la propia gala lo calificó de soberbio y tramposo.

“Cuando Adal dice que se inclinen, no dice que se cuelguen como perico. A Bea le quedó como a un metro”, comento Rey Grupero en la gala, donde dejó ver su molestia en torno a la situación.

Por su parte, Adal aseguró que “nunca dijo que no podían separar los pies del suelo”, por lo que en esta ocasión, no se consideró que Eleazar Gómez hiciera trampa, por lo que no se le sancionará en esta ocasión en La Granja.