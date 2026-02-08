Cardi B le baila a un robot y se cae; el momento se vuelve viral | VIDEO

La rapera estadounidense Cardi B es conocida por su energía, espontaneidad y carisma en cualquier escenario, y así lo demostró recientemente en San Francisco, mientras interactuaba con un robot en plena calle.

La artista realizaba un sensual baile cuando terminó cayendo al suelo. El incidente fue grabado por asistentes y rápidamente difundido en redes sociales. Este momento generó risas, sorpresa y un sinfín de comentarios sobre la divertida interacción de la rapera con la máquina.

Cardi B le baila a un robot y se cae; el momento se vuelve viral

De acuerdo con videos compartidos por medios como TMZ, Cardi B salió de un evento de la marca de cosméticos Ultabeauty y se acercó a un robot móvil que se encontraba en las calles de San Francisco.

La cantante comenzó a bailar frente a él, incluso insinuó que le daría un lap dance, según el reporte. En medio de la improvisada coreografía, la rapera se inclinó hacia la máquina y hasta intentó besarla. Fue entonces cuando el robot, sin motivo aparente, perdió estabilidad y se deslizó directamente sobre ella.

El impacto provocó que Cardi B perdiera el equilibrio y cayera al suelo; los presentes soltaron algunos gritos de sorpresa. Aunque el momento pudo haber sido preocupante, la artista reaccionó con un grito y rápidamente se reincorporó con ayuda de algunas personas. Mientras eso sucedía, otro grupo de gente se apresuró a levantar el robot.

Afortunadamente, no sufrió lesiones graves y continuó con su característico buen humor. El video se viralizó en plataformas como X y TikTok, donde miles de usuarios comentan la escena con memes y frases como “even AI wants Cardi’s WAP”, en referencia a uno de sus éxitos más conocidos.

Un video viral registra el instante exacto en que una estructura mecánica cayó encima de Cardi B. El ángulo de la cámara permite una visión clara del desplome que deja a la multitud en un estado de shock total 🤖 🎤 💥 #CardiB #Accidente #Viral pic.twitter.com/2Bzwalg18m — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 9, 2026

¿Qué modelo es el robot, cuánto cuesta? ¿Le causó daños la caída?

El robot que aparece en el video de Cardi B correspondería a un modelo de asistencia móvil, el cual está diseñado para interactuar en espacios públicos y utilizado en demostraciones tecnológicas. Aunque TMZ reporta que no se ha confirmado la marca exacta, este tipo de robots suele tener un costo aproximado de entre 20 mil y 40 mil dólares, dependiendo de sus funciones y nivel de autonomía.

Para fortuna del bolsillo de la rapera, las imágenes muestran que el robot se deslizó hacia Cardi B y cayó parcialmente sobre ella, pero no se reportaron afectaciones significativas en su estructura.