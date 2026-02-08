El pasado 7 de febrero, se confirmó la muerte de Brad Arnold, quien fuera vocalista y fundador de la banda estadounidense 3 Doors Down. Tenía 47 años.

La noticia fue difundida por la agrupación a través de sus redes sociales oficiales. “Con gran pesar compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a la edad de 47 años”, se lee en el comunicado.

El anuncio generó una ola de mensajes de condolencias de fans y colegas de la industria musical que recuerdan al intérprete por su talento y sus letras cargadas de emoción.

¿Quién era Brad Arnold, cantante de 3 Doors Down?

Brad Arnold nació el 27 de septiembre de 1978 en Escatawpa, Mississippi, Estados Unidos. Desde muy joven mostró interés por la música y, a los 15 años, fundó junto a sus amigos Todd Harrell y Matt Roberts la banda 3 Doors Down.

Curiosamente, Arnold inició como baterista, pero pronto se convirtió en vocalista y principal compositor del grupo.

La banda alcanzó fama internacional en 2000 con el lanzamiento de su sencillo “Kryptonite”, incluido en el álbum The Better Life. El tema se convirtió en un himno del rock alternativo y abrió las puertas a una carrera marcada por éxitos como “Here Without You”, “When I’m Gone” y “Let Me Go”.

Bajo el liderazgo de Brad Arnold, 3 Doors Down vendió millones de discos y se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del género post-grunge.

¿De qué murió Brad Arnold, el cantante de 3 Doors Down?

De acuerdo con el comunicado de la banda 3 Doors Down, Brad Arnold falleció tras una dura batalla contra un cáncer renal en etapa avanzada. El diagnóstico fue hecho público en mayo de 2025, el propio cantante reveló que enfrentaba un carcinoma de células renales en etapa cuatro.

La agrupación estadounidense señaló que Brad Arnold murió pacíficamente, acompañado de su esposa Jennifer y de su familia más cercana. “Falleció rodeado de sus seres queridos, tras su valiente lucha contra el cáncer”, se expresó en el comunicado oficial, donde también se agradeció a los seguidores el apoyo que recibió el cantante durante los meses que estuvo en tratamiento.

La noticia del fallecimiento del intérprete de 47 años impactó a la comunidad musical, pues Arnold era considerado una de las voces más representativas del rock post-grunge de finales de los años noventa y principios de los dos mil.