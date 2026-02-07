Muere Brad Arnold, cantante principal de la banda 3 Doors Down, a los 47 años

Brad Arnold, el cantante principal de la banda de rock nominada al Grammy 3 Doors Down, falleció el sábado, meses después de anunciar que le habían diagnosticado cáncer de riñón en estadio 4. Tenía 47 años.

La banda dijo en un comunicado que Arnold “falleció pacíficamente, rodeado de seres queridos, mientras dormía tras su valiente lucha contra el cáncer”.

3 Doors Down se formó en Mississippi en 1995 y cuatro años después recibió una nominación al Grammy por el éxito revelación “Kryptonite”. Brad Arnold escribió la canción en clase de matemáticas cuando tenía 15 años, según el comunicado de la banda.

Su álbum debut, The Better Life, vendió más de 6 millones de copias. Una segunda nominación al Grammy llegó en 2003, por la canción “When I’m Gone”.

La banda dijo que Arnold “ayudó a redefinir la música rock mainstream, combinando la accesibilidad post-grunge con temas de composición y letras emocionalmente directos que resonaron con el público común.”

3 Doors Down publicó seis álbumes, el más reciente Us And The Night en 2016. Los sencillos incluyeron “Loser”, “Duck and Run” y “Be Like That”, que aparecieron en la banda sonora de la película de 2001 American Pie 2.

Mientras promocionaban su quinto álbum, Time of My Life, Arnold dijo que se consideraba afortunado de haberse forjado una carrera en la industria musical.

“Si haces algo desde que lo hemos hecho nosotros, no puedes evitar mejorar, ¿sabes?”, Arnold dijo a The Associated Press en 2011.

En 2017, 3 Doors Down actuó en el primer concierto de investidura del presidente Donald Trump.

Arnold anunció su diagnóstico de cáncer el pasado mayo, diciendo que el carcinoma renal de células claras había metastatizado a sus pulmones. La banda se vio obligada a cancelar una gira de verano.

“Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó”, dijo la banda.