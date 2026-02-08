Kid Rock, el artista que dará un concierto rival al del medio tiempo del Super Bowl 2026

Aunque Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del Super Bowl 2026, grupos conservadores de Estados Unidos han mostrado su inconformidad ante la presentación y por ello, la organización Turning Point USA ofrece una presentación alterna.

Se trata de “The All American Halftime Show”, el cual contará con las presentaciones de Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice, and Gabby Barrett. Con este show, buscan boicotear el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

Algunas de las reacciones por el anuncio de Turning Point fueron las siguientes:

“LMAO nadie verá esto”.

“Cringe”.

“Literalmente ya no podemos burlarnos de ustedes porque lo hacen por nosotros”.

“¿Quién les dirá que Puerto Rico es parte de América?

Kid Rock se presentara para llevar la contraria al Conejo Malo. El nominado a cinco Grammy cuenta con una carrera artística amplia que comenzó en 1988 y es conocido por fusionar rap con rock, blues, heavy metal, funk y country.

Tras el anuncio de su presentación en el medio tiempo, en redes sociales resurgió una polémica canción donde el hombre menciona que le gustan las menores de edad.

Se trata del tema ‘Cool, Daddy Cool’ en donde dice: “Young ladies, young ladies, I like ’em underage, see. Some say that’s statutory / But I say it’s mandatory / My story ain’t that complex, two forties and a Rolex”.

La traducción al español de la letra es: ”Jovencitas, jovencitas, me gustan menores de edad, ¿ven? Algunos dicen que es estatutario/ Pero yo digo que es obligatorio / Mi historia no es tan compleja: dos billetes de cuarenta y un Rolex".