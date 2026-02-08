La Ciudad de Campeche se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del Carnaval Inclusivo 2026, pues regresa Polymarchs, el icónico sonidero mexicano que marcó generaciones con su estilo High Energy y espectáculos de luz y sonido.

Después de tres décadas de ausencia, la agrupación vuelve a tierras campechanas para encabezar uno de los eventos más significativos de las fiestas de la región. El grupo liderado por Apolinar Silva de la Barrera continúa siendo un referente de la música popular urbana en México.

Polymarchs en Campeche: Fecha, lugar y hora del show en el Carnaval Inclusivo 2026

Recientemente Polymarchs compartió en sus redes sociales varios videos del recibimiento que tuvieron al llegar a Campeche para su show en el Carnaval Inclusivo 2026. Las imágenes muestran a cientos de personas emocionadas, bailando y celebrando la llegada del grupo de Puerto Ángel, Oaxaca.

El propio Apolinar Silva de la Barrera, conocido como Don Poly, difundió clips de su trayecto hacia la capital del estado, destacando la calidez de los campechanos y la energía que se respira en torno al Carnaval.

“La gira Time Machine de Polymarchs está por comenzar! ¡Ya llegamos a Campeche con los trailers! Prepárense para el gran show“, escribieron en Instagram.

La presentación de Polymarchs en Campeche es un regreso histórico, pues desde hace casi 30 años el rey del High Energy no se presentaba en la ciudad.

¿Cuándo y a qué hora se presentará Polymarchs en Campeche?

La presentación de Polymarchs está programada para hoy domingo 8 de febrero, en la Plaza de la República de Campeche. El evento forma parte de la coronación de los Reyes del Carnaval Inclusivo, una celebración que busca integrar a toda la comunidad en un ambiente de diversidad y alegría.

La cita será en la noche, y se espera que el espectáculo combine lo mejor del repertorio clásico de Polymarchs con su característica propuesta de iluminación y sonido monumental que ha evolucionado con el tiempo. El icónico sonidero originario de Puerto Ángel, Oaxaca, convertirá las calles de la ciudad en una disco gigante.

¿Qué es el Carnaval Inclusivo 2026 de Campeche y qué otros artistas que se presentarán?

El Carnaval Inclusivo de Campeche es una de las fiestas más antiguas y representativas de México. En su edición 2026, las celebraciones comenzaron a principios de febrero y se extenderán hasta el 17 de febrero.

Habrá desfiles, coronaciones, concursos y conciertos gratuitos en distintos puntos de la ciudad.