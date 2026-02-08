La Ciudad de Veracruz es reconocida a nivel mundial por su historia, su puerto y su tradición cafetera. Uno de sus lugares más emblemáticos es el Café de La Parroquia, famoso por su café lechero y comida tradicional.

En esta ocasión, el recinto se convirtió en escenario de un momento único con la visita de la actriz mexicana Salma Hayek, quien sorprendió a comensales y trabajadores con su presencia. La famosa causó furor, pues sus fans ansiaban tomarse fotos con ella y saludarla.

Salma Hayek visita el Café de La Parroquia en Veracruz y causa furor | VIDEO

La actriz Salma Hayek fue vista recientemente en el Café de La Parroquia en Veracruz. Llegó acompañada de un equipo de seguridad que la escoltó durante su estancia en el lugar. A pesar de la discreción con la que intentó mantener su visita, los asistentes rápidamente la reconocieron y comenzaron a acercarse para pedirle fotografías y saludarla.

Salma Hayek apareció de sorpresa en Veracruz☕️😳😱 Fue vista en el Gran Café de la Parroquia de Boca del Río, causando sensación entre locales y turistas😍☕ Afirman que la estrella estaba disfrutando tranquilamente de un rico lechero✨ ¿Qué estará planeando la estrella veracruzana? 🤔

Los videos compartidos en redes sociales muestran a la artista originaria de Coatzacoalcos sonriente, disfrutando del ambiente veracruzano mientras los comensales expresaban su emoción por tener tan cerca a una de las figuras mexicanas más reconocidas en Hollywood.

Los fans de Salma Hayek no dudaron en regalarle aplausos y gritos de admiración; mientras tanto, ella saludó con la mano.

El Café de La Parroquia es reconocido a nivel mundial por la calidad de sus bebidas y comida tradicional de Veracruz. El restaurante cuenta con más de 200 años de historia y ha recibido a personalidades nacionales e internacionales, pero pocas veces una visita genera tanto furor como la de Salma Hayek.

En julio de 2025 Salma Hayek y Angelina Jolie, también causaron furor en Veracruz, pues fueron vistas en el Café de La Parroquia disfrutando del delicioso café de la región y pan dulce. Además, se tomaron un momento para pasear por Catemaco y Boca del Río.

El momento quedó plasmado en varios videos y fotografías que fueron difundidas en TikTok, Instagram y X por los comensales. Los internautas resaltan en los comentarios la sencillez de las actrices y la emoción de verlas disfrutar de un espacio tan tradicional del estado.