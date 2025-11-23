Sheinbaum presume encuentro con Salma Hayek: ‘Mujeres mexicanas’

A la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, la actriz veracruzana Salma Hayek.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió un encuentro con la actriz veracruzana Salma Hayek Pinault, a quien ha reconocido en un par de ocasiones por defender a migrantes latinoamericanos en Estados Unidos.

A través de Instagram, la mandataria difundió una fotografía en la que aparece junto a la protagonista de la Frida, acompañada únicamente del mensaje: “Mujeres mexicanas”.

Por la vestimenta de la Presidenta, se infiere que la fotografía habría sido tomada el pasado 22 de noviembre , durante su gira por la región de La Mixteca, en Oaxaca.

Además, este domingo 23 de noviembre, Sheinbaum visitó Veracruz, tierra natal de Salma Hayek, donde encabezó la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar y participó en la inauguración del Museo Casa Benito Juárez.

En al menos cuatro ocasiones, la Presidenta ha reconocido a Salma Hayek por defender la contribución de los migrantes a la economía de Estados Unidos, ante las políticas implementadas por la administración de Donald Trump.

El 7 de abril, la también empresaria y productora compartió un video con fragmentos de entrevistas entrevistas a estadounidenses que creían que los migrantes indocumentados no pagaban impuestos .

Sin embargo, citando datos del centro de estudios Institute on Taxation and Economic Policy, expuso que en 2022 los migrantes indocumentados aportaron 96 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

También aprovechó para destacar el crecimiento de los negocios creados por latinos. Retomó cifras de la consultora McKinsey & Company, que indican que en 2023 el 36 por ciento de los nuevos negocios en Estados Unidos fueron iniciados por personas latinas .

En cuatro de sus conferencias matutinas, la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha referido al video publicado por la actriz para defender a migrantes en Estados Unidos y rechazar la criminalización desde la Casa Blanca.

El 25 de abril, consideró el video “muy bueno” y recordó que la necesidad de trabajo y mejores ingresos es una de las causas del desplazamiento irregular de personas.

“No se les debe criminalizar, al contrario, se debe reconocer ampliamente el trabajo que realizan porque apoyan a nuestra economía enviando remesas, pero sostienen en una buena parte la economía de los Estados Unidos”, dijo.

El 28 de abril también recordó el video para destacar la importancia de personas latinas en Estados Unidos y que cineastas, deportistas y cantantes “ponen en alto el nombre de nuestro país”.

Luego, el 13 de junio, Sheinbaum volvió a reconocer a Salma Hayek por su defensa de los migrantes latinos, al expresar su descontento con el trato hacia connacionales en Estados Unidos.

“Ha habido varios artistas que han estado subiendo… Uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek; la verdad, mi reconocimiento, y a muchos otros que han estado hablando de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero, lo hizo por necesidad. Y segundo, contribuye de una manera muy importante a la economía de Estados Unidos", comentó en su “mañanera”.

Aquí mi Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aplaude la expresión de la artista Salma Hayek en favor de los migrantes. pic.twitter.com/aOAf5YjqEa — Lupis2080 (@Lupis191919) June 13, 2025

Finalmente, el 9 de julio consideró positivo que actores como Diego Luna o actrices como Salma Hayek alcen la voz por los migrantes, “porque ellos tienen un alcance que algunas otras personas no tienen o no tenemos”.

“Entonces, el alcance que tienen ellos es muy importante, por supuesto, para que nuestros paisanos sientan la solidaridad y al mismo tiempo, para que el pueblo estadounidense escuche también otras voces. Salma Hayek grabó un video; Demián Bichir hizo uno que, además, se pudo usar para el Consulado; también Guillermo del Toro hizo uno. Entonces es muy importante. Incluso actores estadounidenses también lo han hecho, actrices y actores", indicó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr