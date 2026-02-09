El collar que nos une, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El collar que nos une es un drama chino sobre una mujer que es salvada por un chico y tras un encuentro inesperado, se vuelve la mamá de su hija sin que él lo sepa hasta que el destino los vuelve a reunir.

¿De qué trata El collar que nos une?

El collar que nos une sigue la historia de Mateo, un joven que solo es un mesero en un KTV, quien se topó con Camila, la presidenta de Grupo Fuentes. La mujer estaba a punto de sufrir la agresión de un cliente y él logra salvarla a tiempo.

El collar que nos une ı Foto: Especial

Tras salvarla, ella lo tomó como antídoto, pues había sido drogada y guardó uno de sus collares. Seis años después, él trabajó en una obra del grupo. Camila llegó a inspeccionar con Ema, quien vio el collar y lo llamó papá.

¿Dónde ver El collar que nos une?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Flickreels, una aplicación móvil. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Facebook o Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Amor que Aboga por Ti: Luciano Suárez es un famoso abogado que defiende a su esposa Estrella Rojas, presidenta del Grupo Estelar, en un juicio contra la abogada Juliana Medina, excompañera de él. El Grupo se encuentra en un pleito legal, pues es acusado de robar diseños de joyas, sin embargo, esto es mentira. En pleno juicio, Luciano traiciona a Estrella y pierden el caso.

Brilla sobre mí: Sigue a Nie Xi Guang. Después de que ella pasara mucho tiempo profundamente enamorada de Zhuang Xu, quien no la correspondió. Es entonces que ella conoce a Lin YU Sen, un ex cirujano que ahora forma parte de la élite de la industria de la energía solar.