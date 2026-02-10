Fotos y videos más virales de Andressa Urach

Andressa Urach es una de las actrices de cine para adultos más polémicas de los últimos meses, quien apenas a inicios del año 2026 había protagonizado un video íntimo en compañía de su propio hijo, lo que encendió todo tipo de comentarios sobre ella.

“¡Lo grabé con mi hijo Arthur! Este es el video que más me han pedido. Solo lo grabé cuando estuve seguro de estar lista. Es exactamente como lo imaginaste y mejor de lo que esperaba.”, aseguró Andressa Urach en una publicación donde dio a conocer el polémico lanzamiento.

¿Quién es el hijo de Andressa Urach? ı Foto: Especial

Los videos y fotos virales de Andressa Urach

Una de las publicaciones más virales en las redes sociales de la famosa es cuando apareció en la playa disfrutando de sus más recientes vacaciones decembrinas en la playa.

"2 meses y medio saliendo ¡Estoy enamorada!“, celebró la modelo en la descripción de las fotos donde sale junto a su novio luciendo un diminuto bikini negro.

Otra de las publicaciones más virales de Andressa es una donde aparece junto a otra creadora de contenido hablando en portugués, donde dicen que su profesión es una ‘boqueteira’, término vulgar y despectivo utilizado para referirse a una mujer que practica sexo oral.

En el video, Andressa lleva su característico cabello rubio largo. Además, un bañador blanco de corte alto y escote bajo, junto con unas botas extra largas.

Pero quizás su video más viral es uno donde hay en realidad poco contenido erótico, se trata de un clip en el que vemos a la mujer levantar la voz frente al abuso psicológico.

“Lo que viví en ese estudio fue violencia psicológica en vivo. Si frente a las cámaras tuvieron el coraje de humillarme, imagínense lo que hace este tipo de agresor religioso cuando nadie lo está viendo. Ahora hablando de religión y mujeres que sufren el silencio”, comentó en la descripción del video.