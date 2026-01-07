¿Quién es Andressa Urach y sus videos más polémicos?

El video explícito de Andressa Urach con su hijo la ha puesto en el centro de la polémica y miles de personas desean saber más sobre ella después de que se hiciera viral por su manera de abordar el tema, dejando ver que no se avergüenza por lo sucedido.

“¡Lo grabé con mi hijo Arthur! Este es el video que más me han pedido. Solo lo grabé cuando estuve seguro de estar lista. Es exactamente como lo imaginaste y mejor de lo que esperaba.”, aseguró Andressa Urach en una publicación donde dio a conocer el polémico lanzamiento.

Andressa Urach publica video íntimo con su propio hijo ı Foto: IG: @aandressaurach

¿Quién es Andressa Urach?

Andressa nació el 11 de octubre de 1987 en Ijuí, en el interior de Rio Grande do Sul. En 2011, se postuló para ser la musa de Internacional en el concurso Musa do Brasileirão. Ese mismo año, se convirtió en Legendete del programa Legendários. Pero se hizo más conocida cuando se convirtió en bailarina del cantante Latino.

En 2012, participó en Miss Bumbum Brasil y quedó segunda, además de ser considerada una de las musas de los Juegos Olímpicos de ese año. En 2013, se vio envuelta en una polémica con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y participó en el reality show A Fazenda 6, donde quedó séptima.

Tras el programa, también trabajó como reportera y presentadora en varios programas de televisión. En diciembre de 2014, pasó 25 días en la UCI del Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre debido a una infección causada por la aplicación de hidrogel en las piernas cinco años antes, e incluso entró en coma debido a la inflamación en las piernas.

El caso tuvo repercusión nacional e internacional. Tras recuperarse, Urach se convirtió al cristianismo evangélico y comenzó a asistir a la Iglesia Universal, donde fue bautizada. En agosto de 2015, Andressa publicó su autobiografía titulada “Morí para vivir: Mi submundo de fama, drogas y prostitución”, donde revela hechos inéditos sobre su pasado.

En su más reciente video, Andressa Urach habla sobre la polémica por sus videos con su hijo: “Lo que hago es trabajar, es legal, es consensuado y está dentro de la ley. Pago mis impuestos, mantengo mi casa y no vivo en la oscuridad. Lo que molesta no es el contenido. Es la libertad”, sentenció.