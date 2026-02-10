Pokemon 30 aniversario: Cartas, peluches, colaboraciones y marcas que se unen al festejo

Pokémon llega a su 30 aniversario y sigue demostrando porqué es un pilar de la cultura moderna y en la economía a nivel mundial. Este año, se celebrarán varias colaboraciones y lanzamientos en su honor.

El 27 de febrero es l fecha conocida como el Pokemon Day y este año se conmemoran tres décadas desde el lanzamiento original de Pokémon Rojo y Verde en Japón en 1996. Para celebrar la fecha, todo el año habrán lanzamientos; se tratan de cartas, peluches y más colaboraciones que darán de qué hablar.

Cartas

Año con año se lanzan nuevas ediciones de barajas del juego de cartas inspirado en el universo de fantasía de Satoshi Tajiri. En ese sentido, la colección de este año se lanzó este 30 de enero de 2026.

Incluye una carta promocional holográfica de Pikachu con un sello especial del aniversario, una moneda metálica con el logo de los 30 años, además de 3 booster packs de distintas expansiones.

Además, el 20 de marzo llegará la primera serie de tarjetas promocionales de First Partner Illustration. Cada caja incluirá tres de las nueve cartas promocionales, dos paquetes de refuerzo y una hoja de calcomanías.

Videojuegos

El 30 aniversario llega con un nuevo juego de la franquicia que en esta ocasión, no se enfoca en batallas y medallas de gimnasio, pues se trata de un juego de simulación de vida.

"Tómate tu tiempo y únete a un montón de Pokémon para reconstruir un mundo abandonado y convertirlo en un lugar de ensueño“, se lee en la descripción del avance oficial de Pokémon Pokopia para Nintendo Switch. Se lanza el 5 de marzo de 2026.

PokéPark Kanto y otras experiencias

El primer parque temático oficial de la franquicia en el mundo, cuya inauguración oficial está programada para el 5 de febrero de 2026. Se trata de un parque donde habitan más de 600 Pokémon.

Además, la primera tienda pop up en un museo del Reino Unido con productos exclusivos y entradas gratuitas se llevará a cabo en el Museo de Historia Natural de Londres. Las entradas presenciales están agotadas debido a la alta demanda.

Por otro lado, a partir del 22 de mayo en Chicago llega por primera vez el Museo Fósil Pokémon a Norteamérica. Abrirá sus puertas dentro del Museo Field de Chicago y se trata de una exposición especial que compara a los Pokémon fósiles con formas de vida antiguas del mundo real.

Una noticia emocionante para los fans de Pokémon es el regreso del “Pikachu gordito” por los 30 años de la marca. Esto es solo la punta del iceberg de una gran celebración de la franquicia.