Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura: ¿Cuáles son los iniciales, las diferencias y todos los personajes?

Desde 2022 Pokémon Present sorprendió a los seguidores de este videojuego, pues en febrero se presentó el trailer oficial de lo que sería la novena generación de esta franquicia que ha acompañado a muchas personas durante su vida.

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura son la novena generación de Pokémon, y en este videojuego se cuenta con tres protagonistas que pueden ser utilizados para poder jugar en la Nintendo Switch.

Este 15 de enero dieron a conocer que existe El tesoro oculto del Área Cero tanto para la versión Pokémon Escarlata como en Pokémon Púrpura, en el que podrás encontras a Pecharunt, que es un Pokémon tipo veneno y fantasma recién descubierto.

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ı Foto: Especial

De acuerdo con Pokémon, Pecharunt es un Pokémon que utilizó unos mochis tóxicos para poder controlar la voluntad de otros y poder complacer a una pareja de ancianos, quienes eran sus cuidadores.

Pecharunt esclavizó a Okidogi, Munkidori y Fezandipiti para poder formar un grupo que se dedica a robar máscaras valiosas de la región de Noroteo; sin embargo, durante un enfrentamiento contra un Ogerpon enfurecido Pecharunt perdió a sus sirvientes.

Esta pérdida hizo que Pecharunt se refugiara en su caparazón, por lo que finalmente quedó en un letargo prolongado en un lugar remoto del bosque, y no se sabe si continúa en ese lugar en espera de poder cumplir el último deseo de sus amos.

Pechurant Pokémon novena generación ı Foto: Captura de pantalla

Pokémon Escarlata y Púrpura: Iniciales, diferencias y personajes

Entre las difrencias de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura destacan la lista de los Pokémon exclusivos que se encuentran disponibles en la Pokédex, pues cada una de estas versiones cuentan con distintas versiones.

Los Pokémon iniciales de la generación número 9 son tres, Sprigatito que es un Pokémon planta, Fuecoco que es un Pokémon fuego, y Quaxly que es un Pokémon agua.

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura iniciales ı Foto: Especial

En Pokémon Escarlata se cuenta con los siguientes Pokémon exclusivos:

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Stonjourner

Oranguru

Drifloon

Drifblim

Stunky

Skuntank

Skrelp

Dragalge

Deino

Zweilous

Hydreigon

Armarouge

Tauros Forma de Paldea

Colmilargo

Colagrito

Furioseta

Melenaleteo

Reptalada

Pelearena

Bramaluna

Koraidon

Ondulagua

En Pokémon Púrpura se cuenta con los siguientes Pokémon exclusivos:

Bagon

Shelgon

Salamence

Eiscue

Passimian

Misdreavus

Mismagius

Gulpin

Swalot

Clauncher

Clawitzer

Dreepy

Drakloak

Dragapult

Ceruledge

Tauros Forma Paldea

Ferrodada

Ferrosaco

Ferropalmas

Ferrocuello

Ferropolilla

Ferropúas

Ferropaladín

Miraidon

Ferroverdor

En cuanto a los Pokémon legendarios, Escarlata cuenta con Koraidon, que es un Pokémon paradoja del pasado; mientras que Púrpura tiene a Miraidon que es un Pokémon paradoja del futuro.