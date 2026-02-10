¿Quién era El Chabelo? El influencer asesinado en Chiapas

Hace unos días se dio a conocer la muerte de El Chabelo, un creador de contenido que fue asesinado en un estudio de tatuajes en el barrio Esquipulas. El cantante fue ejecutado por dos sujetos armados la noche del pasado jueves.

De acuerdo con testimonios, los hombres entraron al local simulando estar interesados en realizarse un tatuaje y al identificar a El Chabelo, dispararon a quemarropa. De acuerdo con los peritajes iniciales, el influencer recibió ocho impactos de bala, seis de ellos en el abdomen y dos en el cráneo.

El influencer “El Chabelo” fue asesinado a balazos dentro de un local comercial en el barrio Esquipulas. Dos sujetos armados dispararon al menos ocho veces. Hay dos personas lesionadas. Autoridades investigan. pic.twitter.com/QL7rQw1jdi — Susana Solís Informa Chiapas (@SolisInforma) February 6, 2026

En el fuego cruzado, dos personas identificadas como Fide Castro Morales y Ligny Simey Pérez resultaron heridas y permanecen bajo observación médica. Las autoridades acordonaron el área y la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.

¿Quién era El Chabelo?

Juan Diego Maldonado Grijalva se hizo conocido en redes sociales bajo el apodo “El Chabelo” y era un joven creador de contenido de 28 años de edad originario de Huixtla, en la región Costa Grande de Chiapas.

El creador de contenido publicaba principalmente videos de humor y sátira, donde abordaba temas de la vida cotidiana y críticas sociales que lo hicieron popular entre los Internautas de la región.

Medios locales aseguran que parte de su contenido incluía comentarios críticos a la gestión de las autoridades municipales. Cabe mencionar que pese a las especulaciones, se desconoce el móvil detrás del asesinato de El Chabelo, quien murió al instante del ataque.

Si bien la investigación por su asesinato ya está en curso, de momento la Fiscalía de Chiapas no ha reportado detenciones ni un avance significativo respecto al homicidio, por lo que la comunidad digital permanece expectante por más información