Muere Jung Eun‑woo, actor surcoreano de Bride of the sun; ¿de qué falleció?

La industria del entretenimiento surcoreano se encuentra de luto tras la muerte de Jung Eun‑woo, actor reconocido por protagonizar el drama Bride of the Sun.

El famoso sólo tenía 39 años, por lo que su repentino fallecimiento impactó a sus fans y colegas. Otro dato que está causando revuelo en redes sociales es que, un día antes de perder la vida, el histrión publicó en Instagram una fotografía de Amy Winehouse, la famosa cantante estadounidense que murió en 2011 a causa del alcohol.

Muere Jung Eun‑woo, actor surcoreano de Bride of the sun

El 11 de febrero medios locales reportaron la muerte del actor Jung Eun‑woo. El famoso tenía 39 años y era ampliamente reconocido en el mundo de los K-dramas.

La industria surcoreana se vistió de luto y se une a la pena de la familia del histrión con mensajes de condolencia y homenajes, reconociendo la huella que Jung Eun‑woo deja en la televisión y en la memoria de sus seguidores.

¿Quién era Jung Eun‑woo?

Jung Eun‑woo nació el 10 de abril de 1986 en Incheon, Corea del Sur y fue un famoso actor. Estudió Teatro y Cine en la Universidad Dongguk, una de las instituciones más reconocidas del país en formación artística.

Su debut vino en 2006, con la serie juvenil Rounding Off Season 3. Tiempo después destacó como histrión de dramas de televisión; una de las más recordadas es la serie Bride of the Sun (también conocida como La novia del sol), donde interpretó uno de los papeles principales.

Su talento lo llevó a participar en diversas producciones que le dieron reconocimiento dentro y fuera de su país, entre estas se encuentran Five Fingers, One Well-Raised Daughter, The Return of Hwang Geum-bok y My Only One.

Jung Eun‑woo fue reconocido en vida con el premio New Star Award en los SBS Drama Awards.

¿De qué falleció el actor surcoreano Jung Eun‑woo?

Hasta el momento, la causa de muerte de Jung Eun‑woo no ha sido revelada oficialmente por su familia, quienes han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo.

Tras su fallecimiento, la última publicación que realizó en redes sociales ha despertado especulaciones y conjeturas, aunque los medios surcoreanos han subrayado que no existe confirmación sobre las circunstancias de su deceso. El actor compartió una fotografía suya junto a una de la cantante estadounidense Amy Winehouse, que murió el 23 de julio de 2011, a los 27 años, de una intoxicación etílica.

Sus fans afirman que Jung Eun‑woo pudo haber perdido la vida por una causa similar a la famosa.