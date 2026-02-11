El actor y cantante Ansel Elgort, conocido por películas como Bajo la misma estrella y Baby Driver, se ha vuelto tendencia en redes sociales durante los últimos días, pues anunció que es papá.

No obstante, miles de fans y usuarios se encuentran impactados, ya que el famoso intérprete ha mantenido reservada su vida amorosa desde hace años. Conoce quién sería la novia actual de Ansel.

¿Quién es la novia actual de Ansel Elgort?

A mediados de enero, Ansel Elgort fue captado paseando por las calles de Nueva York junto a su bebé y una mujer que sería su pareja y madre del pequeño. En las imágenes, el actor estadounidense aparece cargando al niño mientras camina acompañado de una joven de origen japonés cuya identidad aún no ha sido revelada.

Este hecho no sorprendió a muchos, ya que Elgort ha mostrado en redes sociales que pasa mucho tiempo en Japón, sobre todo desde su participación en la serie Tokio Vice en 2022.

Aunque la producción fue cancelada en 2024, el histrión pasa largas temporadas en dicho país, lo que alimentó los rumores que señalaban que tenía algunos vínculos personales ahí. No obstante, Ansel Elgort se mantiene sin publicar alguna fotografía con su novia actual y mamá de su pequeño.

¿Quiénes han sido las parejas de Ansel Elgort?

La vida amorosa de Ansel Elgort ha estado marcada principalmente por su relación con Violetta Komyshan, considerada su pareja más importante y duradera.

Ella es una bailarina de ballet, juntos tuvieron una relación de 10 años. Se conocieron cuando eran estudiantes en la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts de Nueva York. De acuerdo con declaraciones del actor, se conocieron a través de amigos en común y luego comenzaron a salir.

Aunque Ansel Elgort y Violetta mantuvieron su relación bastante privada, aparecieron juntos en alfombras rojas en varias ocasiones. La pareja también solía compartir fotos juntos en redes sociales de vez en cuando.

En el año 2019, fans y medios de comunicación especularon que la pareja estaba comprometida, esto después de que Violetta fuera vista con un anillo de compromiso. Sin embargo, ni la bailarina ni el actor de Baby Driver confirmaron la noticia.

Finalmente, en 2022, Ansel Elgort y Violetta Komyshan terminaron su relación amorosa.

Ansel Elgort y Violetta Komyshan ı Foto: Especial

Además, en 2022, se rumoraba que Ansel salía con la actriz estadounidense Kaitlyn Dever, conocida por su participación en La noche de las nerds (2019), Inconcebible (2019) y Short Term 12 (2013). La intérprete de 29 años también dio vida a Abby Anderson en la serie de HBO The Last of US.