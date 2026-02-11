¿Quién es la mamá del hijo de Ansel Elgort?

Recientemente Ansel Elgort compartió con el mundo que es papá. El actor de Bajo la misma estrella y Baby Driver dio a conocer con emoción la noticia a través de sus redes sociales, donde sus seguidores estallaron de alegría y expresaron su sorpresa, ya que mantiene su vida privada en secreto.

Ahora, la incógnita que permanece en el aire es ¿quién es la mamá del bebé del histrión estadounidense? Te contamos lo que se sabe de esta misteriosa mujer.

Ansel Elgort anuncia que ya es papá y sorprende a los fans: ‘¿En qué momento?’

El actor estadounidense Ansel Elgort sorprendió a sus fans este martes al compartir un vídeo en el que aparece tocando la guitarra mientras le canta a nada menos que su hijo. En el clip se aprecia al pequeño sentado en un portabebé.

Con esta publicación, el protagonista de Bajo la misma estrella anunció el nacimiento de su primogénito.

Por si quedaba duda de que se convirtió en padre, el famoso compartió horas después una publicación en Instagram donde relata cómo se ha sentido en los últimos días con la llegada de su pequeño. Agregó que, aunque quería mantener todo en secreto, deseaba compartir su felicidad con sus seguidores.

“La paternidad es estimulante, agotadora, lo es todo y más. El presente se siente más presente y el futuro más brillante. Nos despierta toda la noche y sin embargo nunca me he sentido más fuerte durante el día. Pasa de llorar a reír, expresando todo lo que siente y me liberó para hacer lo mismo”, inicia con nostalgia el actor.

“Quería mantenerlo sagrado, solo para nosotros, pero ahora quiero compartir esta historia con ustedes ya que es la cosa más brillante y feliz que he experimentado. Espero que también te traiga felicidad”, finaliza el texto que acompaña la fotografía a blanco y negro de Ansel Elgort junto a su bebé.

Ansel Elgort y su bebé ı Foto: IG ansel

en la sección de comentarios los fans de Ansel Elgort no tardaron en expresar su alegría ante la noticia, así como su sorpresa, ya que el histrión mantiene su vida privada en absoluto secreto:

“¿En qué momento?"

“Felicidades”

“Quedé mínimo común múltiplo”

¿Quién es la mamá del hijo de Ansel Elgort?

A mediados de enero, Ansel Elgort fue visto recorriendo las calles de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en compañía de su bebé y de una mujer, quien sería su pareja y mamá del pequeño.

El actor fue fotografiado cargando a su bebé y caminando junto a una joven de origen japonés, sin embargo, se desconoce su identidad.

Esto no sería sorpresa para muchos, pues el histrión ha visitado numerosas ocasiones Japón, sobre todo desde que participó en la serie Tokio Vice, en 2022.

Se espera que en las próximas semanas sea el propio Ansel quien revele mayor información sobre su pareja, pues la curiosidad de los fans es enorme.