Documental de Florinda Meza: Estreno, dónde ver y tráiler

Tras el revuelo generado por la serie Chespirito: Sin querer queriendo, producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, parece que la actriz Florinda Meza lanzó su propia versión de la historia.

La intérprete de Doña Florinda busca compartir su trayectoria y ofrecer una mirada íntima sobre su vida, más allá de la polémica en torno a su relación con el creador de El Chavo del 8.

La viuda de Chespirito y el equipo de producción del documental anunciaron desde septiembre de 2025 que Atrévete a vivir: Florinda Meza no era una réplica a la serie de HBO, sino un proyecto que tenían planeado desde 2020.

Pese a estas declaraciones, el público siente curiosidad por lo que contará Florinda Meza sobre su romance y posterior matrimonio con Roberto Gómez Bolaños. A continuación, te revelamos la fecha de estreno y dónde podrás ver el documental de la polémica actriz.

Poster de Atrévete a Vivir de Florinda Meza ı Foto: TrueTVplus

Reparto de Atrévete a Vivir: Florinda Meza

Los actores y actrices que forman parte de Atrévete a Vivir: Florinda Meza son:

Florinda Meza

JeyB (Domz)

Alejandra Ávalos

Francisco Gatorno

Alberto Estrella

Janett Arceo

Aylin Mujica

Cynthia Klitbo

Moises Suarez

Juan Antonio Edwards

Oscar Bonfiglio

Fernanda Prestes

Stefani Da Silva

Carel Coria

Luz Kelly

Documental de Florinda Meza: Estreno y dónde ver

El documental Atrévete a vivir: Florinda Meza se estrenó oficialmente este jueves 12 de febrero de 2026 y está disponible en la plataforma de streaming True TV Plus, accesible en dispositivos como Roku. Puedes ingresar aquí: TrueTVplus.

Otra opción para mirar el documental de Florinda Meza es Amazon Fire Tv. La producción de Javi Domz y Arturo Omar Uribe tiene una duración de 1 hora y 2o minutos.

Javi Domz explicó a Javier Ceriani en junio de 2025 que en Atrévete a Vivir los espectadores podrán conocer el lado vulnerable de Florinda Meza, así como fotografías inéditas de su carrera y parte de su romance con Chespirito.

“Hay tantas cosas que hay detrás de su niñez donde fue violentada y humillada por su familia”, expresó.

“Hay fotos inéditas, es el primero en México y Latinoamérica hecho con Inteligencia Artificial, estamos haciendo una magia donde la veremos como nunca antes”, afirmó el director destacando el uso de la tecnología en el largometraje.

Además de los archivos personales de la famosa, el documental incluirá testimonios de personas cercanas a Florinda Meza, aseguró en ese momento.

La sinopsis de True TV Plus indica: “Atrevete a Vivir: Florinda Meza es un documental sobre la vida y la historia de éxito de Florinda Meza, una de las mujeres más icónicas e importantes de la industria del entretenimiento latinoamericana”.

Te compartimos el tráiler publicado por Javi Domz.