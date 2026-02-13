Britney Spears aparece en los archivos de Epstein y desata teorías, ¿experimentaron con ella? | VIDEO

Los archivos de Epstein han desatado una oleada de teorías de usuarios en redes sociales frente a lo que sucede detrás de bambalinas en la industria del entretenimiento americano y ahora, la aparición del nombre de Britney Spears ha desatado todo tipo de especulaciones al respecto.

Y es que miles de Internautas aseguran que la aparición de Britney Spears en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein podrían revelar el motivo por el que la cantante actualmente se encuentra inestable mentalmente.

¿Por qué aparece Britney Spears en los archivos de Epstein?

Dentro del material que formaba parte de la divulgación ordenada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay un correo que ha despertado interés en el público, donde se menciona a la superestrella pop.

El correo que se ha difundido en redes sociales muestra el intercambio del millonario con un individuo llamado Mark Tramo (neurólogo vinculado al centro psiquiátrico donde estuvo internada Spears).

El hombre le escribía a Epstein sobre un proyecto de investigación médica denominado “Proyecto de UCI Neonatal”. En el mismo también habla sobre los problemas de custodia de sus hijos que la famosa enfrentaba en aquel entonces.

“Mi nuevo amigo en Universal Music ofreció enviar a Britney Spears el Proyecto de UCI Neonatal que envié a la Fundación de Ciencia de Florida en el 2009 (hay un problema de custodia con sus hijos)“, se lee en el documento.

Britney Spears Epstein files alert.



While she was in a conservatorship, Jeffrey Epstein and mark tramo sent emails about Mark about getting funding to do a “project” relating to Britney.



Britney’s child custody woes were a topic of discussion as well. Why??



Mark works at… pic.twitter.com/cgkuCSvVtB — That Surprise Witness, J.D. (@SurpriseWitnes) January 31, 2026

De acuerdo con usuarios como el tiktoker @talaveravvvvvv, este proyecto incluía un dispositivo donde se buscaba emular la voz de una madre para generar que por reacción natural, los bebés realicen una succión más intensa, declaraciones escabrosas que han desatado preocupación.

“Hay que hacer a Britney una marioneta para los experimentos de Epstein” y describirían a la mujer como un “joven vulnerable”. En ese sentido, aseguran que Mark Tramo y Epstein fueron los encargados de que Spears perdiera su propia custodia.

Recuerdan anteriores declaraciones de Britney Spears, quien comentó en el pasado algunas experiencias aterradoras que vivió en el hospital psiquiátrico. La divulgación de los correos y registros forman parte de la Epstein Files Transparency Act, pues todo se encuentra asociado con el caso del magnate que fue acusado y condenado por delitos de abuso sexual y tráfico de menores.