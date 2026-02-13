El joven genio decide el destino, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El joven genio decide el destino es un drama chino en el que conocemos la historia de un joven que es asesinado por su familia después de ser acusado de hacer trampa. Con esta nueva oportunidad de vida, decide que no volverá a dejarse pisotear.

¿De qué trata El joven genio decide el destino?

El joven genio decide el destino Luis, un brillante adolescente intercambiado al nacer por la criada de la familia, es finalmente encontrado por los López a los diecisiete años.

El joven genio decide el destino ı Foto: Especial

Anhelando amor, se entrega por completo a ellos, solo para ser traicionado por su hermano adoptivo, Julián López, quien lo incrimina por plagio. Durante la transmisión en vivo de “Ultimate Brain”, Luis es humillado públicamente y, en un arrebato de furia, los López lo matan accidentalmente.

A pesar de lo esperado, Luis despierta en el set, momentos antes de la traición, y jura hacerle pagar a Harvey.

¿Dónde ver El joven genio decide el destino?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.



