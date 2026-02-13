Tachan a la pelea entre Abelito y Bull Terrie en Ring Royale de injusta | VIDEOS

Abelito y Bull Terrie protagonizarán una de las peleas más intensas de Ring Royale, aunque después de su más reciente careo, en redes sociales algunos Internautas se han cuestionado si la pelea es justa.

A pesar de que tanto Abelito como Bull Terrie son personas de talla baja, en redes sociales han señalado que tienen diferentes tipos de enanismo y por ello, aseguran que el ex integrante de La Casa de los Famosos México tiene una ventaja para la pelea.

Fue hace un par de días que a través de redes sociales se hizo viral el video del careo entre los famosos en la conferencia de prensa de Ring Royale, donde el amigo de Aldo de Nigris empujó suavemente a su contrincante sin esperar que él perdería el equilibrio.

De este modo, su rival se cayó después de que se estuvieran empujando por unos momentos. Al final, el streamer Cry y Poncho de Nigris tuvieron que ayudar a Bull Terrie, también conocido como El Patillas, para que se levantara.

El momento no solo causó sorpresa en los presentes, sino que generó que algunas personas se cuestionaran sobre qué tan pareja está la pelea. El comunicador Gustavo Adolfo Infante expresó: “Se ve que la lleva muy fácil aparentemente Abelito contra este muchacho [...] Esta pelea de chiquitos se puede poner buena si no se cae Bull Terrie”, concretó.

Por otro lado, el usuario de TikTok @fhetyuij28 reunió miles de me gusta en un video donde expresa su preocupación porque la pelea “no está balanceada” ya que El Patillas “se cae solo”.

En ese sentido, indica que esto forma parte del tipo de estatura baja que tiene Bull Terrie, una condición diferente que afecta su equilibrio y su capacidad de moverse, al contrario de Abelito.

Las declaraciones han dividido opiniones, entre quienes señalan que las diferencias son parte del entretenimiento y los que aseguran que las mismas hacen que la pelea sea injusta. Te dejamos algunas reacciones: