Jesús Juárez Rosales, conocido durante más de dos décadas como KeMonito y actualmente como Don Changuito, pidió ayuda a través de redes sociales recientemente.

El icónico personaje denunció públicamente haber sido víctima de discriminación, acoso y violencia laboral por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), institución con la que trabajó por más de 22 años. Del mismo modo, pidió ayuda urgente: “Es un grito de auxilio… mi familia tiene que comer, necesito trabajar y pagar mis medicamentos”.

Además, Don Changuito (antes KeMonito) publicó el presunto documento con el que el CMLL ha estado “amenazando y asustando a cada persona que me quiere contratar o que ya tengo fecha con ellos“.

Su testimonio ha generado preocupación entre aficionados y colegas, pues se trata de una figura emblemática que acompañó a generaciones en las arenas.

Don Changuito (antes KeMonito) denuncia acoso laboral y discriminación

En un video compartido en sus redes sociales, Jesús Juárez Rosales lanzó un mensaje que preocupó a sus miles de seguidores: “Es un grito de auxilio… mi familia tiene que comer, necesito trabajar y pagar mis medicamentos”.

Don Changuito (antes KeMonito) aseguró que fue objeto de despido injustificado, además de sufrir hostigamiento y bloqueo laboral que le impide continuar con su carrera.

El luchador mexicano señaló directamente al CMLL y a representantes legales vinculados con la empresa, acusándolos de presionarlo y de impedirle usar el nombre KeMonito, que lo hizo famoso. En sus palabras: “Estoy siendo víctima de acoso laboral y ya es mucho tiempo que me acosa el personal jurídico del Consejo Mundial y el apoderado legal de Promocor”.

Don Changuito (antes KeMonito) exige el pago de adeudos, respeto a sus derechos humanos y garantías para poder seguir trabajando en la industria del entretenimiento. Del mismo modo, pide que se inicien investigaciones penales por amenazas y bloqueos laborales al personal del CMLL y que reconozcan que hubo un despido injustificado.

Otra petición es la revisión de derechos de autor de KeMonito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) e Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

El luchador además pidió apoyo de las autoridades judiciales y ministeriales, así como de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Algunos usuarios han mostrado apoyo al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) por la defensa de la titularidad de la marca KeMonito, argumentan que el personaje pertenece legalmente a la empresa y que su uso debe estar regulado.

Por otro lado, hay quienes respaldan a Jesús Juárez Rosales, quien dio vida al personaje durante más de 22 años, como el dueño, pues él asegura que creó el traje, la mercancía oficial y la personalidad del luchador. Actualmente el personaje KeMonito continúa apareciendo en funciones del CMLL, pero es interpretado por otra persona.

El peleador enfrenta la condición genética de acondroplasia, además ha señalado en varias ocasiones que tiene problemas en la columna vertebral, rodillas y pérdida de movilidad derivado de su trayectoria profesional en el ring.