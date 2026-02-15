Pocoyó es uno de los personajes más entrañables de la animación infantil. Su estilo minimalista, su curiosidad y su ternura han conquistado a niños y adultos en todo el mundo.

Sin embargo, desde hace algunos años surgió una polémica en redes sociales: ¿Pocoyó es hombre o mujer? La confusión se originó por publicaciones que aseguraban que el pequeño vestido de azul era en realidad una niña, lo que generó debates y memes sobre este ser. Aquí te despejamos tus dudas.

¿Pocoyo es hombre o mujer? Misterio resuelto

La respuesta oficial es clara, así que no le des más vueltas: Pocoyó es un niño de cuatro años. Aunque en redes sociales circularon rumores que señalaban que se trataba de una niña, la producción de la serie confirmó que se trata de un varón.

El color azul de su vestimenta y su nombre, que proviene de una expresión infantil usada por el hijo de uno de los creadores, refuerzan esta identidad “masculina”.

La confusión se dio porque algunos usuarios asociaron el color azul con neutralidad o con personajes femeninos, como ocurrió con la perrita Blue del entrañable programa Las pistas de Blue. Sin embargo, en el caso de Pocoyó, la intención siempre fue representar a un niño curioso, alegre y lleno de imaginación.

¿Cuál es el origen de Pocoyó?

La serie Pocoyó fue creada en España en 2005 por David Cantolla, Luis Gallego y Guillermo García Carsí. Su estilo visual minimalista, con fondos blancos y personajes coloridos, buscaba estimular la imaginación de los niños y centrar la atención en las acciones y emociones de los queridos protagonistas.

Actualmente, Pocoyó puede verse en plataformas como YouTube, Netflix y HBO Max, además de canales infantiles en televisión abierta y de paga. La serie ha sido traducida a múltiples idiomas y cuenta con más de 250 episodios, además de cortos y especiales.

Este 2026 el querido personaje sorprendió a sus fans al aparecer modo “reguetonero” o “bellako”, pues se lanzó un breve clip en el que comparte pantalla con sus amigos y, juntos, dan un show de medio tiempo en un Super Bowl ficticio.

Pocoyo has released an official video celebrating Bad Bunny at the Super Bowl.

pic.twitter.com/YvpxRT23BE — ToonHive (@ToonHive) February 5, 2026

¿Qué significa el nombre Pocoyó?

El origen del nombre también es curioso, proviene de la manera en que el hijo de uno de los creadores pedía “poco yo” al referirse a “un poco de mí”. Esa expresión se transformó en el nombre del personaje, que hoy es reconocido mundialmente como símbolo de ternura y aprendizaje para millones de infantes.