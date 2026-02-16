Eugenio Derbez reacciona a la parodia La Familia de Pelos: ‘Alguien tiene que hacer el trabajo sucio’

La Familia de Pelos es la parodia para adultos de La Familia Peluche y a varias semanas de su estreno, Eugenio Derbez, creador de la serie original reaccionó a la parodia tres X.

La productora de cine para adultos SXMX hizo una versión parodia con contenido explícito para adultos inspirado enla popular serie La Familia Peluche.

Se basaron en los mismo personajes de La Familia Peluche, pero con unos cambios en la historia. Los nuevos personajes se llaman Lolubrico, Federrica, Jr., Ludobigpi..., Sexselsa, Baby y un personaje más que se suma que es Don Cabaretón, que sería como Don Camerino.

Se trata de un video viral que se puede ver en la página de SXMX, pero para poder acceder al contenido hay que pagar una suscripción.

El video viral de La Familia Peluche es uno de los más buscados por los usuarios, ya que en la historia de este clip hay encuentros íntimos entre los protagonistas con atuendos sensuales de peluche y guardando el mismo parentesco que hay entre los personajes de la serie original.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre La Familia de Pelos?

Una de las reacciones más esperadas por los fans era la de Eugenio Derbez, ya que él es creador de La Familia Peluche, y semanas después el propio productor y comediante subió un video para hablar de este proyecto alterno inspirado en su comedia.

Eugenio Derbez señaló en tono de broma que le mandó el link a todo su equipo para que ellos vieran por él el video de La Familia de Pelos, ya que él no quería dejar rastro en su computadora de que estaba viendo contenido para adultos, pues tenía miedo de que su esposa y sus hijos encontraran el historia de que estaba viendo este tipo de contenido.

“Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Me dicen: ‘Oye hicieron la versión p0rn0 de La Familia Peluche’ y dije: ‘si me meto yo a verlo y por alguna razón entra mi mujer o el día de mañana me revisan mi computadora en un viaje’ van a decir: ‘este señor ve p0rn0’”, explicó Eugenio Derbez.

Ya mandé a revisar el material por… no dejar. 🤫😅 pic.twitter.com/Fs4aSCSIuI — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) February 17, 2026

Así que el productor y actor mandó a su equipo de redes a ver el contenido para adultos de La Familia de Pelos para que ellos les dieran sus impresiones al creador. “Le estoy dando un regalo a Gus (de su equipo de redes) y ahora te veo muy sonriente”, le dijo el comediante.

Eugenio Derbez confesó que no ha visto el video de La Familia de Pelos, pero aseguró que su equipo de redes tiene la encomienda de verlo para saber cómo van a abordar el tema.