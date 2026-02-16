Una Diosa en el Mundo Humano: Destinada al Sacrificio, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Una Diosa en el Mundo Humano: Destinada al Sacrificio es un drama chino en el que conocemos la historia de un hombre que regresa a la ciudad para descubrir la verdad detrás de la masacre de su familia.

¿De qué trata Una Diosa en el Mundo Humano: Destinada al Sacrificio?

Una Diosa en el Mundo Humano: Destinada al Sacrificio sigue la historia de Hades, Antonio Ruiz, quien es el que logró someter a la Prisión Divina. Él regresó a la ciudad para descubrir la verdad tras la masacre de su familia.

Una Diosa en el Mundo Humano: Destinada al Sacrificio ı Foto: Especial

Lo acompañaban siete extraordinarias hermanas mayores: la Hermana Mayor Alva, una hermosa y distante CEO; la Hermana Segunda Belle, enigmática y misteriosa; la Hermana Tercera Chloe, una azafata internacional; la Hermana Cuarta Daisy, una reconocida doctora; la Hermana Quinta Emily, una impresionante transmisora ​​en vivo; la Hermana Sexta Fay, con un misterioso pasado; y la Hermana Séptima Gina, una legendaria actriz.

Armado con una fuerza de combate incomparable y amplios contactos, Harold se abrió paso por el inframundo, venció a sus enemigos, protegió a sus siete hermanas y, poco a poco, desentrañó los misterios de sus propios orígenes.

¿Dónde ver Una Diosa en el Mundo Humano: Destinada al Sacrificio?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita. También se encuentra en la plataforma de Dramabox.

Otras series

La Elegida: En un accidente, una joven se encuentra con un guapo heredero, con quien vive una noche apasionada que resulta en el nacimiento de dos hijos fuera del matrimonio. Ambos quedan flechados a primera vista, pero rápidamente su amor se vio envuelto en problemas por una disparidad en sus identidades que lo puso todo en riesgo.

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.