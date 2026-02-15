La Elegida ¿Dónde ver el drama chino y cuál es el reparto?

La serie en formato vertical La Elegida sigue la historia de una mujer que tiene hijos de un futuro emperador después de una noche inesperada. Te contamos más sobre el drama chino.

¿De qué trata La Elegida?

La Elegida es un drama chino en el que seguimos la historia de una joven que en un accidente, se encuentra con un guapo heredero, con quien vive una noche apasionada que resulta en el nacimiento de dos hijos fuera del matrimonio.

La Elegida ı Foto: Especial

Ambos quedan flechados a primera vista, pero rápidamente su amor se vio envuelto en problemas por una disparidad en sus identidades que lo puso todo en riesgo.

¿Dónde ver La Elegida?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de ShortMax. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.

Amor que Aboga por Ti: Luciano Suárez es un famoso abogado que defiende a su esposa Estrella Rojas, presidenta del Grupo Estelar, en un juicio contra la abogada Juliana Medina, excompañera de él. El Grupo se encuentra en un pleito legal, pues es acusado de robar diseños de joyas, sin embargo, esto es mentira. En pleno juicio, Luciano traiciona a Estrella y pierden el caso.